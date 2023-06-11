Ищут с помощью лодок и квадрокоптеров: в Иркутске третий день разыскивают пропавшую на берегу реки полуторагодовалую девочку

Следователи не исключают, что ребенок мог утонуть. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Поиски полуторагодовалой девочки продолжаются в столице Приангарья уже третий день. Пропала малышка 9 июня на берегу реки Ушаковка. В тот день горожане решили выехать компанией на природу, чтобы отдохнуть. На пикник они взяли и своих детей. Родители распивали алкоголь. А детвора была предоставлена сама себе и находилась у воды. В какой-то момент взрослые обнаружили, что полуторагодовалая девочка исчезла. После этого мать ребенка обратилась в отделение полиции.

- Заведено уголовное дело по признакам преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности», - рассказали в ведомстве.

Следователи не исключают, что ребенок мог утонуть. Поиски продолжаются. На сегодняшний день, 11 июня, задействовано более 20 человек, в числе которых сотрудники полиции, волонтеры и добровольцы. Используются лодки и квадрокоптеры, исследуется береговая линия, с устья реки Ушаковки вниз по течению Ангары.

- Сотрудники уголовного розыска во взаимодействии с добровольцами и Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям третий день ведут поиски в районе исчезновения полуторагодовалой Кристины Докучаевой, - говорят сотрудники полиции.

Известно, что девочка была одета в футболку бежевого цвета с рисунком, бежевые шорты. На ногах у нее были синие кроссовки, а на голове - панама желтого цвета.

Граждан, располагающих какими-либо сведениями о местонахождении девочки, изображенной на фото, просьба обратиться по телефонам: 8 (3952) 21-36-00, 8 (950) 094-41-44 или 02 (102- с любого оператора сотовой связи).