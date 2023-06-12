Что произошло в Иркутске в ночь на 12 июня 2023 года: последние новости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура установит обстоятельства гибели ребенка в водоеме Черемховского района. Известно, что 12-летний мальчик утонул в реке Шадринка. Теперь прокуратура поставила на контроль проверку, которая оценит причины и обстоятельства произошедшего.

В Иркутской области потушили шесть лесных пожаров,в ходе которых пострадало 17,7 гектара.Возгорания произошли в Эхирит-Булагатском, Иркутском, Черемховском, Жигаловском, Тулунском и Нижнеудинском районах. Лесной пожар тушили 150 человек, в том числе 57 пожарных-десантников

Закон о «Гаражной амнистии» вступил в действие в Иркутской области. Теперь благодаря ему сибирякам будет намного проще оформлять гаражи. Однако речь идет только о тех гаражных боксах, которые были построены до 31 декабря 2004 года. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.