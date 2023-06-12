Своих не бросаем! В Иркутске объявили сбор денег на автомобиль для бойцов СВО Фото: Дмитрий СТЕШИН

Благотворительный фонд поддержки общественно-патриотических инициатив «Любимый город» , газета «Комсомольская правда», Общественная палата города Иркутска объявляют сбор средств для приобретения автомобиля «Нива» для подразделения в зону СВО, в котором служат ребята из Иркутска.

-Кто сколько может, как говорится миром соберем необходимую сумму. А когда купим напишем на кузове «Любимый Иркутск», - говорят в благотворительном фонде.

У бойцов есть потребность в автомобиле повышенной проходимости, для приобретения нужно 420 тысяч рублей.

Фонд будет публиковать имена тех, кто пожертвует деньги - в знак благодарности за помощь. Фонд существует с весны этого года, он обеспечивает сбор пожертвований, которые необходимы для покупки автомобилей и различного оборудования для участников СВО. Кроме этого, оказывается помощь их семьям.

Денежные переводы можно направлять на расчетный счет: 40703810618350010149 Наименование банка: Байкальский банк Сбербанк России Корреспондентский счёт: 0101810900000000607 БИК 042520607 Назначение платежа: "Благотворительный взнос на развитие уставных целей некоммерческой организации". Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (3952) 92-00-00.