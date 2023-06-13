Что произошло в Иркутске в ночь на 13 июня 2023 года: последние новости Фото: Даниил ОПАРИН

ГУ МЧС России по Иркутской области сделало экстренное предупреждение об опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях погоды. Жителям региона стоит ждать грозы и очень сильные дожди, уверяют МЧСники. В некоторых районах не обойдется без ночных заморозков.

Лжеброкеры выманили у пенсионерки из Шелехова более миллиона рублей. Изначально женщине позвонили из некой инвестиционной компании, ей предложили заработать. Она решила сначала посоветоваться с сыном, перед тем как вложить деньги. Тот ей сказал, что на инвестициях действительно можно заработать и предложил воспользоваться поступившим преложением.

Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств травмирования несовершеннолетних Аларском районе. Все случилось на улице Матросова в поселке Кутулик. Там 24-летний водитель на иномарке съехал с дороги и наехал на насыпь щебня.