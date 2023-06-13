Разговор по душам: Контакт-центр «Слаты» рассказал, как общается с покупателями

Фото: ООО «Маяк».

Уже три года в торговых сетях «Слата» и «ХлебСоль» действует контак-центр. Его операторы готовы ответить на любой вопрос покупателей, причем сделают это быстро и максимально эффективно. О том, с чем звонят чаще всего, какие необычные задачи приходится порой решать и как изменилось общение в последние годы рассказала руководитель службы Александра Пашковская.

Быстро и четко

- Наш контакт-центр создавался именно с целью дать личное общение покупателям с представителями наших сетей, - рассказала Александра Пашковская. - Это было важно, как и скорость обслуживания.

Считается, что комфортное время ожидания ответа на линии - 30-40 секунд, в чатах - 25 секунд. Именно на эти показатели и ориентируются операторы, стараясь дать быстрый и четкий ответ на любой вопрос. Именно поэтому большая часть - 92% - обращений решается с первого звонка, а средняя длительность разговора составляет 140 секунд. При этом особое внимание уделяется эмоциональной составляющей: общение должно быть и полезным, и живым.

Легко найти

Главный тренд современности - выстраивание личных границ и экономия времени. Если еще совсем недавно люди предпочитали позвонить, то сейчас многим гораздо проще написать - операторы контакт-центра «Слаты» отмечают, что эта тенденция стала особенно заметна в этом году. Это и правда очень удобно - достаточно зайти в приложение «Моя Слата» или найти компанию в соцсетях. А еще покупатели любят оставлять отзывы с помощью сервисов Яндекс.Карты и 2GIS.

Фото: ООО «Маяк».

Кстати, стремление к простоте влияет и на реальные покупки - все больше посетителей супермаркетов «Слата» предпочитаю пользоваться кассами самообслуживания.

Важен каждый

Все запросы от покупателей из контакт-центра передаются в коммерческую дирекцию сетей «Слата» и «ХлебСоль». Чаще всего задаются вопросы по поводу ассортимента: люди просят добавить ассортимент wellness продукции, хотят видеть на полках больше вегетарианских продуктов или конкретные марки.

Однако, бывают и совсем необычные обращения. Мужчина, получив продукты из супермаркета «Слата» с помощью сервиса СберМаркет, позвонил с вопросом, как сварить ребенку кашу. Оператор охотно поделилась рецептом. Иногда молодые люди присылают сообщения для понравившегося кассира (особенно часто такие комплименты приходят из небольших поселений, где работают дискаунтеры «ХлебСоль») - и они обязательно передаются адресатам. А недавно с помощью ФрешКарты оператору удалось вернуть потерянное имущество. Обратившийся в контакт-центр человек нашел кошелек на улице. В нем не было никакой информации, единственная зацепка - карта лояльности «Слаты». По номеру уточнили личные данные владельца и вернули пропажу.