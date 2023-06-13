Ранили ножом и угнали авто: в Иркутске осудят двух мужчин за попытку убить таксиста
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Иркутске в суд направлено уголовное дело о покушении на убийство водителя такси. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Иркутской области.
-18-летнего и 20-летнего жителей Иркутска подозревают в покушении на убийство по предварительному сговору, - говорят в следственном комитете.
В октябре 2022 года в отделение полиции поступило сообщение, что мужчине в СНТ "Защитник" нанесли ножевое ранение, а после угнали у него авто.
По данным следственных органов, примерно в 13 часов таксист приехал по заказу на улицу Ледовского в Иркутске. К нему в машину сели два молодых человека. Когда они подъехали к СНТ, один из них стал его удерживать, а второй - наносить удары ножом.
Мужчине удалось выбежать из авто и покинуть место происшествия. Ему своевременно оказали медицинскую помощь. Тем временем один из подозреваемых сел за руль и скрылся.
Спустя несколько часов росгвардейцы поймали этот автомобиль, чуть позже был задержан и второй подозреваемый.
Как считает следствие, молодые люди заранее запланировали разбойное нападение, распределили роли. Они планировали убить водителя, а затем скрыть тело, считают в следственном комитете.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.