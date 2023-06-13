Ранили ножом и угнали авто: в Иркутске осудят двух мужчин за попытку убить таксиста Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутске в суд направлено уголовное дело о покушении на убийство водителя такси. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Иркутской области.

-18-летнего и 20-летнего жителей Иркутска подозревают в покушении на убийство по предварительному сговору, - говорят в следственном комитете.

В октябре 2022 года в отделение полиции поступило сообщение, что мужчине в СНТ "Защитник" нанесли ножевое ранение, а после угнали у него авто.

По данным следственных органов, примерно в 13 часов таксист приехал по заказу на улицу Ледовского в Иркутске. К нему в машину сели два молодых человека. Когда они подъехали к СНТ, один из них стал его удерживать, а второй - наносить удары ножом.

Мужчине удалось выбежать из авто и покинуть место происшествия. Ему своевременно оказали медицинскую помощь. Тем временем один из подозреваемых сел за руль и скрылся.

Спустя несколько часов росгвардейцы поймали этот автомобиль, чуть позже был задержан и второй подозреваемый.

Как считает следствие, молодые люди заранее запланировали разбойное нападение, распределили роли. Они планировали убить водителя, а затем скрыть тело, считают в следственном комитете.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.