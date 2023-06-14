В Иркутске заработал проект «Помощь рядом»: благотворительные фонды смогут бесплатно возить подопечных на такси

Благотворительным фондам, которые работают в Иркутске, стали доступны бесплатные поездки для подопечных на такси. Речь об организациях, которые сотрудничают с социальным проектом Яндекса «Помощь рядом». Перевозку осуществляют водители-партнеры сервиса Яндекс Go. Обязательными условиями их участия являются высокий рейтинг и требование ознакомиться с обучающими материалами.

Сейчас в Иркутске к «Помощи рядом» подключены представительства двух фондов — «Подарок ангелу» и Everland. В первом помогают людям с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата.

– Everland помогает найти работу людям с разными видами инвалидности. Но без доступной среды человеку с ограничениями здоровья просто невозможно добраться до места работы. Проект «Помощь рядом» работает во многих городах и помогает людям с особенностями здоровья быть мобильными. Мы рады, что у участников нашего сообщества из Иркутска тоже появится такая возможность, – поделилась сооснователь инклюзивного проекта Everland Елена Мартынова.

За выполнение таких заказов для подопечных благотворительных фондов водители получают плату, как на обычных заказах. Стоит отметить, что на таких заказах нет комиссии сервиса. Оплата поездок осуществляется из вклада самого Яндекса и округления, которое подключают пользователи Яндекса. Можно округлять до 10, 50 или 100 рублей — на усмотрение пользователя. Например, если включено округление до 10, то при цене поездки в 133 рубля с карты спишется 140 рублей, а разница в 7 рублей поступит на нужды фондов.

– Наша программа позволит подопечным фондов добираться на лечение, учебу или по другим важным делам. Это значит, что будет меньше пропусков занятий и процедур, меньше опозданий на важные собеседования и больше времени на то, чтобы жить полноценной жизнью, – рассказал директор «Помощь рядом» Илья Шаров.

Социальный проект Яндекс запустил в 2020 году. Сейчас бесплатные поездки на такси доступны благотворительным фондам в 33 городах России. Участвовать в проекте согласились порядка 100 тысяч водителей. За последний месяц они совершили свыше 43 тысяч поездок в интересах подопечных благотворительных организаций.