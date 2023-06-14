В «Слатакиаде» приняло участие рекордное количество человек

Фото: ООО «Маяк».

Как всегда, во вторую субботу июня корпоративные спортивные команды собрались на «Слатакиаду» - традиционное спортивное мероприятие, проводимое компанией «Слата». В этом году сбор прошел в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» и участники, а собралось более 1000 человек, смогли насладиться не только участием в спортивных состязаниях и общением с коллегами, но и окружающими красотами.

- Самый эффективный человек в организации - это тот, кто самостоятельно принимает решения. Он умеет не только работать, но и отдыхать, - отметил исполнительный директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» Ярослав Шиллер. - Тимбилдинги как раз и созданы для того, чтобы показать, что эти две сферы можно совмещать. У сотрудников «Слаты» нет этих границ. Они отдыхают и добиваются отличных результатов, будь то работа, «Слатакиада» или предстоящий марафон. Радует, что «Слатакиада» уже давно вышла из формата внутрикорпоративного мероприятия и с каждым годом состав участников расширяется.

Количество участников и в самом деле растет год от года. На этот раз попробовать свои силы решили 20 команд, в том числе впервые «Билайн», «Мегафон», «Теле2», «Альфа-банка», торговых сетей «Пятерочка» и «Красный Яр» из Красноярска.

- Тот, кто приходит на «Слатакиаду» в первый раз, понимает, какой здесь будет накал страстей, - рассказал председатель совета директоров ГК «Сибирское товарищество» Вячеслав Заяц. - И это помогает сплотить как коллектив каждой отдельно взятой организации, так и лучше узнать коллег из других крупных компаний, наладить деловые контакты, приобрести новых друзей. Людям нужна идея коллективизма и праздника. Это заряд эмоций, который оставляет приятные воспоминания.

Фото: ООО «Маяк».

«Слатакиада-2023» состояла из 10 различных состязаний и финальной эстафеты. Пробовали себя участники в импровизированном рафтинге, вязании узлов, преодолении препятствий, игровых и беговых конкурсах на ловкость, внимательность и скорость. Болельщикам тоже скучать было некогда: гейм-зона, мастер-классы, кинотеатр под открытым небом, а для самых маленьких работали аниматоры.

Первое место, кубок и денежный приз завоевала команда СБЕРа.

- Мы участвуем в «Слатакиаде» не впервые. Очень хотели победить, и мы это сделали! - поделилась впечатлениями капитан команды победителей СБЕРа Ирина Куртаева. - Конкурсы были в меру сложными и очень интересными. Мы не смогли бы получить этот кубок, если бы не наша сплоченность. Подобные мероприятия укрепляют общий дух, заряжают эмоциями на все лето и оставляют только положительные впечатления.

Серебро досталось команде DarkHorse из Саянска, на третьем месте - иркутская «ИКССоль». Также призерами «Слатакиады» стали две команды, представлявшие компанию «ХлебСоль».