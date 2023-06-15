Антон Сумароков, заместитель генерального директора по переработке и сбыту СХПК «Усольский свинокомплекс». Фото: Алексей КРИЦКИХ.

Постоянный участник Байкальской ярмарки - неизменно любимый и ожидаемый «Усольский свинокомплекс». Иркутяне прекрасно знают, к празднику это предприятие обязательно привезет множество вкусностей и не оставит без сюрпризов. И этот раз тоже не стал исключением. А все благодаря богатому ассортименту фирменной продукции от «Усольского свинокомплекса», которую можно было приобрести и попробовать.

Прежде всего это новинки из серии полуфабрикатов: картофельные палочки и крокеты с грибной начинкой, сырники со сгущенкой (классические сырники и сырники с клубникой из отборного творога местного производителя мы уже знаем и любим). Кстати, для крокетов и других полуфабрикатов используется картофель собственного производства. И уже ставшие безусловными хитами митболы с грибами и люля-кебаб. Плюс всевозможные колбасы, котлеты, пельмени, вареники и, естественно, свежее мясо - в любой торговой точке «Усольского свинокомплекса» можно найти полный ассортимент.

«Усольский свинокомплекс» поздравил гостей Байкальской ярмарки с Днем России, многие ушли с подарками от производителя. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Собравшихся зрителей приветствовал заместитель генерального директора по переработке и сбыту СХПК «Усольский свинокомплекс» Антон Сумароков:

- От лица всего коллектива приветствую вас на Байкальской ярмарке и поздравляю с главным государственным праздником! «Усольский свинокомплекс» вносит значительный вклад в продовольственную безопасность Иркутской области. Мы производим 90% всей товарной свинины в регионе. Весь наш тысячный коллектив нацелен на производство вкусной и натуральной продукции. Мы не только производим мясопродукты, но и создаем рабочие места, вносим свой вклад в бюджет региона и работаем на будущее нашей страны. Гордимся тем, что трудимся для вас!

Безусловно, «Усольский свинокомплекс» сегодня - это крупнейшее в Иркутской области предприятие по выращиванию свиней, а также по производству, переработке и реализации мясопродуктов из охлажденной свинины собственного производства. Ежедневно предприятие выпускает более 85 тонн мясной продукции - вареные и копченые колбасы, сосиски, сардельки, пельмени, шашлык, мясные полуфабрикаты и полуфабрикаты в тесте, деликатесы, закуски, три вида хлеба и многое другое - более 180 наименований! Все это разнообразие можно найти в фирменных торговых точках сети, которая уже насчитывает 55 магазинов.

15 посетителей праздника ушли домой с полными пакетами мясных деликатесов. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Ценители продукции от «Усольского свинокомплекса» прекрасно знают - качество всегда безупречно, и с нетерпением ждут появления чего-нибудь нового. Кроме картофельных крокетов и сырников с самыми разными начинками, о которых мы уже рассказали, обязательно стоит побаловать себя варениками - классическими, с сытными начинками, и сладкими - с творогом, клубникой, вишней, клюквой и брусникой. Не только оригинально, но и полезно!

В октябре этого года «Усольский свинокомплекс» отмечает юбилей - 45 лет. Предприятие успешно работает и развивается с 1978 года. Чтобы каждое утро на прилавках магазинов появилась свежая, натуральная и доступная для земляков продукция, на нем трудится свыше 1200 человек. И каждый работник «Усольского свинокомплекса» может с уверенностью сказать: «Гордимся тем, что создаем!».

Каждый работник «Усольского свинокомплекса» может с уверенностью сказать: «Гордимся тем, что создаем!». Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Для ярмарки «Усольский свинокомплекс» предоставил сразу два больших набора подарков. Один из них разыграли на викторине (кстати, ответы на большинство вопросов есть в этом тексте, так что его можно сохранить на всякий случай), а второй достался победителям большого розыгрыша от «Комсомолки». В итоге 15 посетителей праздника ушли домой не с пустыми руками, а с полными пакетами мясных деликатесов. Особенно повезло Анастасии Перфильевой - выигрышными оказались сразу два купона!

- Люблю участвовать в разных розыгрышах, - призналась Анастасия. - На этот раз бросила сразу 10 купонов, поэтому очень надеялась, что мне повезет. Но никак не ожидала, что дважды! Подарку от «Усольского свинокомплекса» очень рада, потому что его продукцию хорошо знаю и люблю. Спасибо за такой приятный сюрприз!

Ежедневно предприятие выпускает более 85 тонн мясной продукции. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Только цифры

СХПК «Усольский свинокомплекс» - это:

- Более 180 видов продукции

- Более 85 тонн мясной продукции ежедневно

- Более 1200 сотрудников

- 55 фирменных магазинов