Что произошло в Иркутске в ночь на 14 июня 2023 года: последние новости Фото: СУ СКР по Иркутской области

В Иркутской области взяли пробы воды из реки Лены для исследований на нефтепродукты. Первые результаты должны быть готовы уже 14 июня. После этого будет принято решение либо о снятии, либо о продлении режима чрезвычайной ситуации.

Из областной столицы в Белгородской области направят 20 тонн гуманитарной помощи. Будут отправлены средства личной гигиены, постельное белье, продукты длительного хранения, детское питание. На прошлой неделе в Белгородскую область из Иркутска также направили фуру, которая была загружена бутилированной байкальской водой.

В Тайшете мужчину осудили за то, что он покушался на убийство кредитора. Подсудимый не хотел выплачивать долги, из-за этого и возник конфликт. Тогда подсудимый вооружился ножом и ударил кредитора в шею. Довести задуманное до конца он не смог, так как потерпевший сопротивлялся.