«Он нас от обстрела спасал»: котенок с позывным Задача стал талисманом для бойцов на СВО

Фото: "Народный Фронт" по Забайкалью.

- Я заметил котенка во время вражеского обстрела, - говорит боец СВО из Забайкалья Максим Лютый (имя изменено - прим. Ред.). Мужчина недавно вернулся домой на побывку. Историю спасения животных он рассказал сотрудникам регионального отделения «Народный фронт». - Тогда работала реактивная система залпового огня ГРАД.

Мужчины не смогли бросить животное под плотным обстрелом - решили спасти. Забрали с собой в укрытие. Так и стал жить усатый с бойцами в роте. Ему даже позывной дали. Теперь хвостатого добровольца зовут Задача. Кстати, он оказался не простым, а породистым: русская голубая кошка.

- Не пожалели, что приютили. Усатый предупреждает об опасности, - говорит Максим. - Он наша удача! Кошки хорошо опасность чувствуют. Были случаи, когда начинался обстрел, он себе места не находил, мог даже спрятаться в подвал. Мы с сослуживцами сразу понимали – сейчас что-то будет. И эвакуировались вместе с ним.

За котом, кстати, уже подросшим, ухаживают все бойцы. Но это не единственный питомец. Зимой мужчины приютили и собаку.

- Нашли пса на территории СВО, когда он умирал от голода. Ему оставалось жить пару дней. Мы, конечно, начали делиться с ним едой. Так и приручили, назвали Дуда. Так и держимся все вместе!

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