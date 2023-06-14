Чем закончился спор иркутян с фитнес-клубом «Весна», который отказывался возвращать деньги за абонементы

Клиентам фитнес-клуба «Весна» в Иркутске вернут деньги за абонементы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске поставлена точка в конфликте между клиентами и фитнес-клубом «Весна», который длился не один год. Зал, работавший в одном из крупнейших торговых центров города, закрылся в конце 2021-го. Однако для многих обладателей абонементов это стало неприятным сюрпризом. Люди потребовали возврат средств, но руководство клуба не выходило на диалог. Осенью 2022 года пострадавшие обратились в региональное Управление Роспотребнадзора. Так был инициирован сбор заявлений для подачи группового иска.

- Предварительно с потребителями была проведена необходимая работа, оказана помощь в составлении претензий, даны консультации о порядке направления претензий в адрес ООО «Фитнес-Лидер», - рассказали в пресс-службе ведомства корреспонденту КП-Иркутск. - Всего в Управление поступило 57 заявлений, по результатам рассмотрения которых, было подготовлено исковое заявление в защиту прав и законных интересов группы потребителей.

Двум клиентам представители фитнес-клуба добровольно вернули деньги до рассмотрения дела в суде. Еще 12 потребителей потребовали от ответчика возмещение компенсации морального вреда и неустойки, 43 человека захотели вернуть затраты на абонементы, а также получить компенсацию морального вреда и заставить компанию оплатить штраф.

- Суд удовлетворил заявленные требования Управления Роспотребнадзора частично: деньги за абонемент за неоказание спортивно-оздоровительных услуг будут возвращены в полном объеме, сумма морального вреда была снижена по решению судьи с заявленных 10000 тысяч до 3000 рублей (в отношении каждого члена группы потребителей), - говорят в ведомстве. - Также в пользу потребителей присужден штраф за отказ удовлетворения заявленных требований в добровольном порядке и неустойка.