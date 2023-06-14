Компания Эн+ объявила о старте новой стипендиальной программы. Фото: Андрей Федоров (sia.ru).

С 13 июня в России стартовал прием заявок для участия в новой стипендиальной программе компании Эн+. Подробнее о том, как попасть в проект и чем он полезен для студентов, рассказали эксперты в прямом эфире на сайте «Комсомольской правды».

Стипендиальная программа, основанного Олегом Дерипаской холдинга Эн+, направлена на поддержку талантливых и перспективных студентов, заинтересованных в профессиональном развитии по выбранному направлению подготовки. Она запущена в 2021 году. В этом году проект охватывает 20 городов страны, в том числе Иркутск, Братск и Тайшет. Ключевые направления - металлургия и энергетика, в 2022-м к ним добавились педагогика и медицина.

Очевидная польза

Стипендиальная программа направлена на поддержку ребят из высших и среднеспециальных учебных заведений, начиная со второго курса. Важное условие: учиться в государственной учебной организации на «отлично» и «хорошо». В зависимости от курса поддержка может быть разной. Для вузов размер стипендии, в зависимости от курса, составляет от 10 до 25 тысяч рублей. В ссузах - от 5 до 15 тысяч. Стипендия с 1 сентября 2023 года до 31 мая 2024 года будет выплачиваться ежемесячно.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса Эн+:

- Наша стипендиальная программа дает возможность не только получить дополнительное финансирование, но и сразу попасть в мир промышленности и энергетики - лучшие ученики смогут поучаствовать в наших стажировках, а затем прийти к нам на работу. Расширив программу непрофильными для Эн+ направлениями - педагогикой и медициной, мы надеемся усилить кадровый потенциал в социальной сфере регионов ответственности холдинга.

Для участия в конкурсном отборе студенту необходимо зарегистрироваться на портале career.enplusrusal.ru и подать заявку до 16 июля 2023 года.

На портале можно найти 21 образовательный проект, и стипендиальная программа - лишь один из них. Это образовательные курсы, много разных возможностей для личного развития, в том числе библиотека, новости, интересная информация, вакансии компаний.

Помимо стипендии в программе проводятся экскурсии на предприятия российского энергометаллургического холдинга, стипендиаты могут использовать все возможности портала UNIVER, в том числе подписку на библиотеку, принимать участие в профессиональных конференциях и других инициативах компании.

- Для нас очень важно осознание социальной ответственности теми предприятиями, которые работают для регионов, - отметил Денис Гергилев, заместитель министра образования Красноярского края. - Во многом благодаря нашему тесному взаимодействию количество стипендий, в том числе и на социально значимые профессии, было увеличено. А для ребят это вызов и возможность проверить свои силы, а стимул очень хороший.

Таким образом, выигрывают все. Компания получает высокомотивированных студентов, которые с большой долей вероятности придут туда работать, а регионы новых специалистов, которые будут работать на благо местной экономики. Для студентов это действительно уникальная возможность получить помимо материальных благ еще и доступ к новым возможностям.

Только цифры

56 учебных учреждений высшего и среднего профессионального образования участвуют в стипендиальной программе компаний Эн+ и РУСАЛ.

561 заявка поступила от студентов в 2022 году.

179 студентов-победителей были отобраны в 2022 году.

Как стать участником программы

- В разделе «Проект» портала UNIVER нужно выбрать раздел «Стипендиальная программа».

- В конце страницы найти кнопку «Принять участие».

- Заполнить заявку и прикрепить все необходимые документы.

- Следить за статусом заявки можно в личном кабинете.

- Выполнять условия программы и переходить с этапа на этап.

Этапы программы

С 13 по 16 июля - прием заявок.

С 17 по 26 июля эксперты рассматривают заявки и составляют рейтинг всех участников.

С 27 июля по 4 августа лидеры рейтинга по итогам технической экспертизы проходят онлайн-тестирование.

С 7 по 18 августа лидеры рейтинга по итогам тестирования проходят собеседование.

До 26 августа - определение победителей.