"Однофамилица берет на вас кредит": мошенники развели учительницу из Иркутской области на три миллиона рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В начале июня 51-летняя жительница поселка Новонукутский обратилась в отделение полиции, так как стала жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником одного из банков. Он рассказал, что произошла утечка персональных данных женщины. Кроме этого, ее однофамилица пытается оформить на ее имя кредит, - передают в МВД.

Затем с женщиной связался лжесотрудник правоохранительных органов. В одном из мессенджеров он отправил ей два документа: постановление о возбуждении уголовного дела и копию удостоверения сотрудника полиции.

Женщина поверила аферистам, поэтому выполняла все их инструкции. Она ответила на все их вопросы, скачала специальное приложение для доступа третьих лиц к ее телефону. После женщина оформила на себя несколько кредитов на сумму около трех миллионов рублей. Далее все деньги она передала на счета мошенников.

Когда женщина поняла, что ее обманули, она увидела, что и в переписке пропали некоторые сообщения. Сейчас заведено уголовное дело.