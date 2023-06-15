Сразу два самолета на одном рейсе сломались в аэропорту Иркутска 15 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщил источник КП-Иркутск, возникли сложности сразу с двумя самолетами, но на одном рейсе.

-В аэропорту Иркутска 15 июня сломались два Sukhoi Superjet. Все было на рейсе из Иркутска в Мирный. Первый самолет не вылетел, так как сломался насос, - рассказывает источник издания.

После этого был дан второй борт, на замену. Он даже вылетел, но вынужден был вернуться обратно, так как произошло ложное срабатывание багажной двери.

Со слов источника, на борту было 45 человек, а также пять членов экипажа, со всеми все в порядке.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области полицейские спасают не только людей, но и братьев наших меньших. Несколько дней назад инспекторы ДПС Андрей Колусовский Артур Тарарков ехали на патрульном автомобиле из поселка Листвянка в Иркутск. На въезде в город офицеры заметили лежащую на обочине трассы косулю.