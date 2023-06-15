14-летний воспитанник центра помощи детям пропал без вести в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция ведет поиски 14-летнего Ивана Панкова. О его судьбе ничего неизвестно на протяжении нескольких дней. По данным правоохранителей, 12 июня подросток самовольно ушел из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей по улице Набережная, 1а в Братске. После чего связь с ним оборвалась.

- В день исчезновения был одет в серое трико, футболку серого цвета, бордовую толстовку, - сообщают в пресс-службе МУ МВД России «Братское».

Пропавший подросток исчез 12 июня. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Горожан просят не оставаться в стороне и помочь в поисках школьника. Всех, кто видел парня, изображенного на фото или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить или обратиться лично в отдел полиции №3 по улице 25 лет Братскгэсстроя, 31.

Напомним, в Иркутске седьмой день продолжаются поиски пропавшей полуторагодовалой девочки. Ребенок пропал в пятницу, 9 июня, в районе берега реки Ушаковка, возле СНТ «Просвещение». Малышка отдыхала там вместе с родителями. Но в какой-то момент взрослые обнаружили, что девочки с ними нет.

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Людей, владеющих данными о пропавшем подростке, сотрудники полиции просят позвонить по телефонам: 8 (3953) 49-98-02, 8 (950) 057-60-08, 8 (904) 148-14-26, 02 (или 112)