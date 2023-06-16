На фестивале современного искусства «Территория. Магадан» с успехом выступили иркутские артисты

Владимир Лопаев, художественный руководитель Центра «PROДВИЖЕНИЕ». Фото: личный архив В. Лопаева.

В Магадане с 9 по 15 июня прошел фестиваль современного искусства «Территория. Магадан», посвященный 70-летию Магаданской области. На нем свои постановки зрителям представили театральны коллективы, победившие в восьмом конкурсе региональных театров «Полюс. Золотой сезон». Отправились туда и иркутские артисты Центра современного танца «PROДВИЖЕНИЕ».

- Наш коллектив впервые в этом году принял участие в конкурсе «Полюс. Золотой сезон», и поэтому занять третье место для нас было большим сюрпризом. Мы попали на фестиваль «Территория. Магадан», который действительно потряс. Классные спектакли, очень душевная публика, которая нас очень тепло приняла. Уникальная возможность у нашего коллектива пообщаться друг с другом в непривычных, новых условиях, обсудить сразу столько творческих событий и, конечно, искупаться в Охотском море! Огромное спасибо организаторам, которые выделили все необходимые средства, чтобы мы могли показать свою постановку, привезти все костюмы и декорации. Обязательно будем участвовать снова! - поделился своими впечатлениями о фестивале художественный руководитель Центра «PROДВИЖЕНИЕ» Владимир Лопаев.

Центр «PROДВИЖЕНИЕ» впервые в этом году принял участие в конкурсе «Полюс. Золотой сезон». Фото: «Полюс Вернинское».

Участие в масштабном фестивале - это не только выступление, но и возможность пообщаться с коллегами, в том числе из профессиональных и столичных театров, побывать на мастер-классах от ведущих театральных экспертов.

Творческий фестиваль в Магадане проходил уже в третий раз. Его организаторами выступили Фонд развития культуры и современного искусства «Территория», Московский музей современного искусства (ММОМА) и крупнейшая российская золотодобывающая компания «Полюс».

- Такие проекты, как наш фестиваль, проводимый в третий раз в Магадане, возможны только благодаря инициативе бизнеса, заинтересованного в развитии культурной повестки в регионе, - пояснила Екатерина Якимова, директор фонда развития культуры и современного искусства «Территория». - В нашем случае это «Полюс», команда которого создает и проводит вместе с нами уже седьмой год в регионах своего присутствия. Компания не только полностью финансирует, но и дает возможность работать двумя потрясающими командами «Полюса» и «Территории» вместе, в диалоге и полном сотворчестве, думая о том, какие спектакли привозить в город и какие программы важно реализовать в рамках следующего проекта, какую выставку специально для фестиваля придумала ММОМА.

Персонажи «говорили» на языке тела. Фото: «Полюс Вернинское».

Участники фестиваля представили свои постановки на большой сцене ММДТ и в Магаданском областном театре кукол. Центр современного танца «Профессиональное движение» из Иркутска привез на фестиваль спектакль «12 присяжных», который собрал прекрасные отзывы.

- Персонажи говорили на языке тела, и это было очень необычно и красноречиво. За время постановки мы прочувствовали целую гамму эмоций - ярких, искренних. История, заложенная в основу спектакля, казалось бы, давно стала классической, но как же современно ее смогли преподнести артисты! - отметил зритель Олег Шестаков.

- Мы были рады вновь встретиться с поклонниками современного искусства в Магадане, чтобы вместе отметить 70-летие Магаданской области и получить незабываемые впечатления, - сказала директор по связям с общественностью золотодобывающей компании «Полюс» Виктория Васильева. - Конкурс в этом году знаменателен тем, что в нем впервые наряду с участниками из Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей показали себя театры Хабаровского края. Коллектив одного из них сразу вошел в число победителей, приехал на фестиваль, чтобы познакомиться с современными трендами и форматами, пообщаться с коллегами по цеху из разных городов.

Фото: «Полюс Вернинское».

Опытом с участниками делились такие эксперты, как актриса театра и кино, арт-директор фестивалей «Территория» и «Территория. Kids», заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд; театровед, преподаватель, руководитель литературно-драматической части Хабаровского ТЮЗа Анна Шавгарова; исполнитель, композитор, основатель неоклассического оркестра DYP Orchestra Петр Дранга; режиссер, художник, перформер, резидент «Лаборатории современного искусства» в Новосибирске Полина Кардымон; исполнительный директор фестиваля Context Татьяна Бабина; театральный продюсер, файндрайзер, директор фонда современного искусства «Территория» и фестиваля «Территория. Kids» Екатерина Якимова; технический директор в фонде «Территория» Станислава Миронова и другие.