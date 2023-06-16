Компания Эн+: региональному инвестиционному стандарту в Иркутской области быть!

Соглашение подписали руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор АО «Корпорация развития Иркутской области» Александр Лаутин. Фото компании.

Российский энергохолдинг Эн+, основанный Олегом Дерипаской в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Иркутской области и региональной Корпорацией развития. Документ подписали руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор АО «Корпорация развития Иркутской области» Александр Лаутин.

Сотрудничество сторон будет направлено на реализацию приоритетных бизнес-проектов, обеспечивающих формирование благоприятного инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области. Оно позволит объединить органы власти, инвесторов и ресурсоснабжающие организаций в инвестиционных процессах, повысив их качество, а также оптимизировать процедуру подключения инвесторов к электрическим сетям.

- Привлечение инвестиций в Приангарье - одна из важнейших задач. Необходимо поддерживать стремление инвесторов создавать на территории области новые производства, социальные и инфраструктурные объекты. Поэтому с учетом текущей ситуации в энергосистеме региона нужно изменить подход к инвестиционной деятельности, включая подготовку документов для подачи перспективных проектов. Ключевая цель соглашения - синхронизация развития региона с планированием энергоснабжения, с учетом всех возможностей, - подчеркнул Михаил Хардиков.

Также соглашением предусмотрено размещение информации на инвестиционном интернет-портале Иркутской области (www.invest.irkobl.ru) о местах расположения центров питания напряжением 35 кВт и выше, их установленной трансформаторной мощности и объеме мощности, свободной для технологического присоединения.

- Иркутская область входит в десятку лидеров по экономическому потенциалу и сохраняет высокие темпы роста промышленного производства, который в 2022 году превысил 102%. Сейчас в Приангарье работает более 180 инвестпроектов общей стоимостью более 3 триллионов рублей. В перспективе это около 40 тысяч новых рабочих мест и значимые дополнительные налоговые поступления в бюджет региона. Проводимая нами работа направлена на создание благоприятных условий для инвестирования, что способствует развитию различных секторов экономики в регионе, - отметил Игорь Кобзев.

На площадке ПМЭФ Эн+ также достигнута договоренность с правительством Иркутской области о реализации программ инфраструктурного развития Приангарья, реформировании жилищно-коммунального хозяйства и других социально значимых проектах.