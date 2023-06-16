Что произошло в Иркутске в ночь на 16 июня 2023 года: последние новости Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет задержал владельца кафе, в котором 62 жителя Братска отравились шаурмой. Все пострадавшие связывают свое плохое самочувствие именно с употреблением пищи в кафе "Шаурму хочу". По последним данным, Управление Роспотребнадзора провело анализы. В результате выяснилось, что в пробах содержится сальмонелла.

В Иркутске власти в поисках перевозчиков для двух новых автобусных маршрутов. Речь идет о маршрутах № 53 «Аэропорт – предместье Марата» и № 88 «Ново-Иркутская ТЭЦ – Центральный рынок – Ново-Иркутская ТЭЦ». Сейчас проводятся конкурсные процедуры.

Инспекторы ДПС Андрей Колусовский Артур Тарарков ехали на патрульном автомобиле из поселка Листвянка в Иркутск. При въезде в город правоохранительные органы увидели на обочине трассы косулю. Предполагалось, что ее сбила машина. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале.