Семья способна накопить на квартиру в Иркутске без ипотеки за 5 лет - мнение аналитиков. Возможно ли это в реальности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Собственное жилье - вопрос острый. Обзавестись собственным углом вряд ли кто откажется, вот только где денег взять, да в долги не влететь. Звучит, как что-то невозможное? А вот аналитики уверены – задача посильна. Рассказываем, что же все-таки нынче происходит на рынке недвижимости в Иркутске.

Пять лет – квартира ваша

Иркутская область оказалась на 16 месте в рейтинге субъектов России по доступности жилья для покупки. Такие данные приводятся в рейтинге РИА Новости. Исследование отражает количество лет, за которое семья с ребенком сможет накопить на квартиру со среднестатистической зарплатой, если не брать кредиты и не влезать в долги.

Не подумайте, мы не издеваемся и не травим душу. Однако говорят, что иркутянину надо чуть больше пяти лет, чтобы без мам, пап и кредитов накопить себе на 60 «квадратов». Наскрести нужно 5,4 миллиона рублей. Средняя зарплата в Приангарье сейчас составляет 72 362 рубля. Не шутка! Не нужно забывать о вахтовиках и производствах, которые делают «кассу». Отсюда и такие, казалось бы, заоблачные цифры – это средняя температура по больнице.

Из зарплаты также вычитали региональный прожиточный минимум. Стоимость жилья брали из данных Росстата по вторичному рынку.

Корреспондент КП-Иркутск изучил имеющиеся предложения на рынке вторичной недвижимости через сервис «Авито». Цены на 60 квадратных метров варьируются от 3,9 миллиона до 8 миллионов рублей. Средняя стоимость действительно в пределах 5,5 миллиона рублей. При этом за эти деньги вполне можно отыскать жилье с вполне себе приличным и даже свежим ремонтом.

В тесноте да не в обиде

Судя по тенденциям, горожанам сейчас придется вспомнить русскую поговорку – в тесноте да не в обиде. Правда, и на тесноту накопить тоже нужно. По данным аналитиков портала «Мир квартир», цены именно на малогабаритные квартиры в регионах растут быстрее.

Итак, под малогабаритной понимается квартира площадью до 32 «квадратов». В Иркутске такое жилье обойдется в среднем в 3,4 миллиона рублей. С начала года цена подскочила аж на 6%.

Если не брать в расчет Москву и Санкт-Петербург, то дороже всего такая квартира обойдется жителям Сочи (7,6 млн рублей), Владивостока (4,3 млн рублей) и Севастополя (4,4 млн рублей). Столицы мы отмели не просто так – там цены пошли вниз, хоть и незначительно. В Москве цены на 32 «квадрата» упали на 0,2% - до 8,7 миллиона рублей, а в Петербурге – на 2,7% - до 5,6 миллиона рублей.

В среднем маленькая квартира по России стоит 2 947 042 рубля, увеличившись с января на 4,8%.

- Рост цен на малогабаритки соответствует росту на обычные квартиры вторичного рынка. Сейчас интерес к «вторичке» увеличился из-за перетока спроса из сегмента новостроек, где цены оказались неадекватно высоки, – объясняет Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».

С его слов, в дальнейшем ситуация будет складываться подобным образом: в регионах маленькие «однушки» продолжат дорожать, а в столицах «сдуваться» в цене.

Я уеду жить… в Москву!

Посмотрев цены на жилье в своем регионе и прочитав выше, что мол, в столицах жилье дешевеет, волей-неволей начинаешь задумываться… Может, ну его? Продаем все и вперед, с песней в новую столичную жизнь.

Вот только в этом случае аналитики заставят вас не посмеяться, как с квартирой за пять лет без ипотеки, а скорее поплакать. Специалисты «Мир квартир» подсчитали, что смогут купить жители разных городов России в Москве, продав свою квартиру в регионах. Так вот, повезло только жителям Сочи и Петербурга. Они смогут приобрести в Москве полноценную однушку площадью 37 и 34,7 квадратных метра соответственно.

Есть те, кому придется со своим бюджетом поужаться в студии от 20-27 «квадратов» - жителям Владивостока, Севастополя, Московской области, Симферополя, Казани, Сургута, Якутска, Читы, Махачкалы, Калининграда, Хабаровска.

Ну а что же Иркутск, спросите вы? Мы, между прочим, тоже в числе студийных счастливчиков. Правда, на минималках. Если вы решитесь продать свое жилье в нашем городе, то взамен получите 20,7 «квадрата» в Москве. К слову, жители соседнего Улан-Удэ и вовсе больше чем на 17,6 «квадрата» рассчитывать не смогут.

В среднем россиянин, продав свою квартиру, купит в Москве 17,4 «квадрата». Что же такое 17 «квадратов»?

- Это крошечная студия, которая по размерам как гостиничный номер, говорит Павел Луценко. - Сдавать такое жилье в аренду – вариант неплохой, а вот для постоянного проживания вряд ли сгодится. Чтобы переехать в Москву россиянину придется не просто продать свое жилье в регионе, но еще и прибавить минимум столько же.

ЭКСПЕРТНО

Константин КОЗЛОВ, риелтор:

«Если нужен собственный угол – не откладывайте на потом»

- Может ли накопить иркутянин на свое жилье за пять лет? Да даже если речь о «вторичке» и в семье вкалывают два человека, это слишком оптимистичный прогноз. Только если себе во всем чем можно отказывать, да и то – смело умножайте на два.

Что касается иркутского рынка в целом, то сейчас ситуация довольно стабильна. Люди все также интересуются эконом-сегментом, малогабаритным жильем – в большей степени студиями, они сейчас раскупаются на ура. Что-то побольше, хотя бы полноценные «однушки», люди не могут себе позволить. Более того, все активнее присматриваются именно ко вторичному жилью, потому что новостройки – опять же дорого. Надо учитывать, что отделка в них черновая, придется потратиться еще и на ремонт.

О перспективах – резких скачков цен не прогнозируем, но постепенно стоимость жилья все-таки будет идти вверх. Если вдруг вы думаете о том, покупать ли сейчас жилье или же подождать – однозначно покупать. Не нужно ждать каких-то лучших времен. Цены, если и снизятся, то незначительно.