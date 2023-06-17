Ушибла ногу и была без сознания: как волонтеры искали в Иркутске пропавшую коллегу. Фото: форум "БайкалСпас"

С 10 по 14 июня в Иркутске проходил форум добровольческих спасательных отрядов «БайкалСпас». На него съехались волонтеры из отрядов со всех уголков страны – более 90 участников из 13 регионов России, а также Республики Беларусь. Все они хотели усилить свои навыки. Что ж, можно сказать, им это удалось, ведь потерялась …одна из участниц!

Изначально волонтеры отрабатывали учебный поиск девочки Алисы, однако неожиданно был объявлен новый – потерялась участница форума, Евгения из отряда «ПримПоиск». Как говорят организаторы форума, последние дни девушка была в конфликте с коллегами, причем разругалась окончательно. Еще она поссорилась со своим молодым человеком и, как итог, ушла с базы отрядов…

Льет дождь, холод пробирает до костей, но поиски ведутся. Все знают, что из-за недавно сделанной операции Евгении приходится пить обезболивающие. Искали участницу все отряды, некоторые выдвинулись в аэропорт и на вокзал.

В результате отыскать Женю удалось ребятам из Кемерово. Она была в нескольких километрах от базы. Вот только сильно ушибла ногу и была без сознания. К месту происшествия тут же отправили медиков и спасателей.

На щите, на руках девушку вынесли, а после перевезли на базу, где дожидались скорую помощь. Все очень переживали за состояние девушки, других участников охватывала тревога.

Фото: форум "БайкалСпас"

В этот момент всем объявили, что… и это был учебный поиск! Тут-то напряжение и тревога волонтеров сменились на радость и желание задушить организаторов. В объятиях, разумеется.

- Мы готовились очень тщательно, потому что хотели, чтобы все получили максимальную пользу на форуме, - говорит руководитель поискового отряда «Оберег» Артем Шестаков. – Учебные поиски очень расслаблено подходят. Все видят маленькую Алису, дочь участницы, которая спрашивает «когда меня найдут», знают, что спокойно прочешут небольшую территорию базы «Политехник».

Организаторы же хотели, чтобы все максимально мобилизовались и активизировались для поиска попавшего в беду человека в реальных условиях. Что ж, кажется, цель вполне достигнута. Теперь все ждут уроки актерского мастерства от отряда «ПримПоиск».

Участники потом еще долго задавались вопросом: почему же я поверил? Некоторые говорили, что у спасателей с таким не шутят, кто-то отмечал, что действительно наблюдал конфликт в отряде. Кого-то же заставили поверить в реальность происходящего организаторы, которые разнервничались, ведь форум у них «пошел совсем не по плану».

В целом же, поиск прошел слаженно, ребята скоординировались, помогали друг другу, распределяли задачи. Опыт получился ценный.

- Многие на нас обиделись поначалу, потому что был реальный стресс. Но он показал, как здорово мы можем действовать, спасать своего товарища, применяя все наработанные практики, - рассказывает один из участников Артем Шестаков.