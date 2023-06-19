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Общество19 июня 2023 4:53

На Иркутской ГЭС продолжается модернизация оборудования

Установлена уникальная система тепловизионного мониторинга
На Иркутской ГЭС продолжается модернизация оборудования. Фото компании.

На Иркутской ГЭС продолжается модернизация оборудования. Фото компании.

Уникальную систему постоянного тепловизионного мониторинга установили на открытом распределительном устройстве Иркутской ГЭС, входящей в энергохолдинг Эн+. Отечественная программная разработка не имеет аналогов. Оборудование уже введено в опытную эксплуатацию, специалисты отмечают преимущества нового оборудования.

Без перегрева

Открытое распределительное устройство (ОРУ) на ГЭС - это первое звено для передачи электроэнергии потребителям после ее выработки. Именно здесь по воздушным линиям электропередачи напряжением 110 кВ электроэнергия подается в энергосистему Сибири. Работа этого оборудования - на особом контроле. Один из факторов для анализа - температурный режим.

Чтобы контролировать температуру на контактных соединениях, оперативный персонал станции еженедельно проводит мониторинг с помощью переносного тепловизора. Плюс комплексное обследование, которое проводится два раза в год.

Установлена уникальная система тепловизионного мониторинга. Фото компании.

Установлена уникальная система тепловизионного мониторинга. Фото компании.

Именного поэтому гидроэнергетики Эн+ особенно ждали появления автоматической системы мониторинга. Причем ничего подобного в России не существовало, систему разрабатывали с нуля.

Мгновенная реакция

Новая система постоянного тепловизионного мониторинга позволяет собирать и анализировать данные в режиме онлайн, ежесекундно, даже в ночное время. Разработкой занималась целая команда, в которую вошли специалисты основанного Олегом Дерипаской холдинга Эн+ и ученые Сибирского федерального университета.

- Основу системы составляет программный модуль аналитики данных, получающий информацию от тепловизионных камер на поворотной платформе, которые осуществляют непрерывный мониторинг, - рассказывает заместитель начальника оперативно-эксплуатационного цеха Иркутской ГЭС Роман Донец.

Пока для опытной эксплуатации установили четыре тепловизионные камеры. Вся собранная информация в режиме реального времени поступает в программный модуль, где создается цифровая модель теплового режима работы оборудования. Она позволяет заблаговременно предупреждать обслуживающий персонал о температурных аномалиях и переходе оборудования на работу в критических температурных режимах. Более того, система способна к самообучению и накапливает данные для постоянного повышения точности модели.

Подготовлено по материалам Вестник Эн+.

БИЗНЕС-ПРЕСС