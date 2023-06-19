На Иркутской ГЭС продолжается модернизация оборудования. Фото компании.

Уникальную систему постоянного тепловизионного мониторинга установили на открытом распределительном устройстве Иркутской ГЭС, входящей в энергохолдинг Эн+. Отечественная программная разработка не имеет аналогов. Оборудование уже введено в опытную эксплуатацию, специалисты отмечают преимущества нового оборудования.

Без перегрева

Открытое распределительное устройство (ОРУ) на ГЭС - это первое звено для передачи электроэнергии потребителям после ее выработки. Именно здесь по воздушным линиям электропередачи напряжением 110 кВ электроэнергия подается в энергосистему Сибири. Работа этого оборудования - на особом контроле. Один из факторов для анализа - температурный режим.

Чтобы контролировать температуру на контактных соединениях, оперативный персонал станции еженедельно проводит мониторинг с помощью переносного тепловизора. Плюс комплексное обследование, которое проводится два раза в год.

Установлена уникальная система тепловизионного мониторинга. Фото компании.

Именного поэтому гидроэнергетики Эн+ особенно ждали появления автоматической системы мониторинга. Причем ничего подобного в России не существовало, систему разрабатывали с нуля.

Мгновенная реакция

Новая система постоянного тепловизионного мониторинга позволяет собирать и анализировать данные в режиме онлайн, ежесекундно, даже в ночное время. Разработкой занималась целая команда, в которую вошли специалисты основанного Олегом Дерипаской холдинга Эн+ и ученые Сибирского федерального университета.

- Основу системы составляет программный модуль аналитики данных, получающий информацию от тепловизионных камер на поворотной платформе, которые осуществляют непрерывный мониторинг, - рассказывает заместитель начальника оперативно-эксплуатационного цеха Иркутской ГЭС Роман Донец.

Пока для опытной эксплуатации установили четыре тепловизионные камеры. Вся собранная информация в режиме реального времени поступает в программный модуль, где создается цифровая модель теплового режима работы оборудования. Она позволяет заблаговременно предупреждать обслуживающий персонал о температурных аномалиях и переходе оборудования на работу в критических температурных режимах. Более того, система способна к самообучению и накапливает данные для постоянного повышения точности модели.

Подготовлено по материалам Вестник Эн+.