Что произошло в Иркутске в ночь на 19 июня 2023 года: последние новости

В Иркутской области в ночь на 19 июня резко испортилась погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Увы, погода решила совсем не радовать иркутян. В ночь на 19 июня произошло резкое ухудшение погодных условий. Это касается западных и северных районов. Днем же непогода настигнет северные и верхнеленские территории. Как говорят в ГУ МЧС России по Иркутской области, жителям стоит ждать ливни, грозы и сильные порывы ветра - до 20 метров в секунду.

В Тайшете произошло смертельное ДТП. 26-летний водитель за рулем иномарки Nissan Sunny не справился с управлением и сбил женщину на улице Марата. В этот момент 34-летняя сибирячка находилась на обочине дороги. Об этом рассказали в иркутском ГУ МВД.

Задержан помощник капитана танкера «Ерофей Хабаров», который столкнулся со стоящим на рейде танкером ТР-901 на реке Лене в Киренском районе Иркутской области. По имеющимся данным, в реку тогда вылилось от 60 до 90 тонн бензина. Известно, что управлял судном помощник капитана, сам же капитан в тот момент был пьян.