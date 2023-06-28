Иркутский комбинат питания: традиционное качество и вкуснейшие новинки

День России, несмотря на дождливую погоду, иркутяне отметили активным участием в фестивале национальных культур и самом вкусном гастрономическом событии года «Байкальской ярмарке», а затем и в большом праздничном концерте.

В рамках 12-й по счету ярмарки свою продукцию представили местные производители, предприятия торговли и пищевой промышленности. У палатки иркутского Комбината питания и автолавки Детской молочной кухни постоянно людно, а значит, вкусно. На прилавке дегустационные образцы новинок продукции как самого комбината, так и его молочного филиала.

- Сегодня, на суд гостей ярмарки мы представляем продукцию обоих структурных подразделений, - говорит Наталья Ковтун, менеджер активных продаж МУП «Комбинат питания города Иркутска». - Это образцы уже полюбившейся иркутянам продукции и, конечно, наши новинки. Мы уверены в своей продукции, ее качестве и очень рады, что иркутяне по достоинству ценят то, что мы с любовью для них готовим.

Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Особой популярностью неизменно пользуются легендарные куриные котлеты «Петушок» - знакомый всем с детства вкус остается неизменным и сейчас. Котлеты «Домашние», приготовленные по выверенному традиционному рецепту, и, конечно, творожные сырники. Все полуфабрикаты иркутского Комбината питания, как и продукция Детской молочной кухни, проходят многоуровневый контроль качества от сырья до готового продукта и знающим хозяйкам экономят немало времени на кухне.

Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Новинки не отстают. В этот день любители вкусностей смогли угоститься нежными, вкусными и ароматными рогаликами. Гости праздника, попробовавшие продукт, сходятся во мнении: «вкус, как у домашней выпечки». Незаменимый десерт, который сможет украсить любой стол. Детская молочная кухня представила не только вкусные, но и актуальные новинки. Наталья Коновалова, продавец широкого профиля Детской молочной кухни, рассказала о некоторых из них.

Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

- Греческий йогурт - наша новинка, 100% натуральный продукт без добавления сахара. В нем много кальция, йода, витаминов, протеина, белка. Очень востребован у спортсменов и людей, придерживающихся ПП. Можно есть как самостоятельный продукт - у йогурта очень нежная текстура и приятный деликатный вкус, а можно заправлять овощные или фруктовые салаты. Освежающие напитки - хит весенне-летнего сезона. Делаются на основе сыворотки с добавлением натурального фруктового сока. Сегодня представлены ананас, апельсин и мультифрукт. И детям, и взрослым очень нравится этот вкусный и полезный напиток.

Юные дегустаторы из танцевального ансамбля Dance N'Beat, попробовав сывороточные новинки, признаются, что напиток вкуснее обычного сока, хорошо освежает и гораздо полезней для поддержания нужной физической формы.

Одна из дегустаторов, представившаяся Надеждой, рассказывает, что больше всего любит сырники, рыбные и куриные котлеты. После предложения продавца попробовать рогалики, женщина уверяет, что у нее появился еще один любимый продукт.

Другой гость ярмарки удивляется, почему у молочной продукции такой короткий срок годности - до 5 дней.

- Это значит, что в составе только натуральные ингредиенты, - поясняет продавец. - Производственный цикл очень короткий: от поступления сырья до готового продукта и его появления на прилавках раздаточных пунктов чуть менее суток. Зато покупатели всегда получают наисвежайший продукт, в натуральности и качестве которого могут быть уверены.

Кстати, вопрос о сроках изготовления продукции прозвучал и в викторине, которую проводили в рамках большого праздничного концерта. На удивление организаторов, ответили многие. Вопросы также были о сырниках, котлетах, молоке и многом другом. Ответившие правильно гости получили вкусные подарки от Комбината питания города Иркутска.

Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Линейка продукции Комбината питания очень обширна. Только на Детской молочной кухне производят более 70 наименований. Это не только молочные и кисломолочные изделия, но и коктейли, йогурты, напитки. Одни из недавних новинок, уже успевшие завоевать любовь иркутского потребителя, - йогурты со вкусом манго-чиа и с куркумой.

Причем все продукты функциональны. Это значит, что в составе есть пробиотики и пребиотики. Бифидобактериями обогащены все йогурты. Без этих полезных микроорганизмов тот же инулин и пищевые волокна организмом не усвоятся, не дадут энергии.

Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

- В планах на текущий год у нас расширение ассортиментной линейки и увеличение объемов производства, - рассказал Сергей Калиновский, директор МУП «Комбинат питания города Иркутска». - Для этого будет полностью пересмотрена производственная база, оптимизирована внутренняя расстановка оборудования и закуплено новое. Прежде всего это коснется замороженных полуфабрикатов. В частности, планируем приобрести принципиально новое оборудование для производства изделий с начинкой - как сладких, так и несладких: мясных, рыбных, творожных. Например, будут творожные сырники с начинкой из ягодного пюре, мясные зразы с начинкой из картофельного пюре и многое другое.

Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Иркутский комбинат питания - не просто достойный представитель пищевой промышленности. Это предприятие, которое кормит горожан, начиная от самых маленьких, ведь продукция сертифицирована для детского питания. Многоступенчатый контроль качества, свежее сырье, рецептуры, проверенные временем - именно за это иркутяне любят и ценят. Комбинат постоянно развивается и идет в ногу со временем, выпуская продукцию на любой, даже самый притязательный вкус.