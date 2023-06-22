СИНЕРГИЯ теперь и в Иркутске

Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

В рамках празднования Дня России и традиционной Байкальской ярмарки наряду с предложениями от местных и региональных производителей было и одно неординарное - для тех людей, которые выбирают свой жизненный путь, мечтают реализоваться, получив образование международного уровня. Хочется по привычке сказать знакомую фразу: для вчерашних школьников и сегодняшних абитуриентов. Но это предложение гораздо шире - для людей всех возрастов.

Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

В ряду торговых палаток одна локация особо привлекает внимание. Ярко-красный баннер с надписью «СИНЕРГИЯ. Больше чем образование». Яркие, жизнерадостные молодые люди и большущие воздушные шары, которые раздают всем желающим. Народ толпится и жаждет узнать подробности. Это легендарный Московский финансово-промышленный университет (МФПУ) «Синергия», открывший филиал теперь и в Иркутске!

- Московский финансово-промышленный университет «Синергия» - это один из крупнейших вузов страны, который на рынке образовательных услуг уже 35 лет, - рассказывает Татьяна Татарникова, директор филиала МФПУ «Синергия», г. Иркутск. - Все наши студенты получают дипломы государственного образца, поскольку у вуза бессрочная аккредитация. На сегодняшний день в нашем университете более 30 факультетов, а это означает, что для каждого будущего студента найдется та специальность и профессия, которую он может изучить и которая ему будет по душе.

Фото: архив компании.

Важно отметить, что университет «Синергия» предлагает различные форматы обучения. На заочный, например, желающие могут поступать круглогодично - то есть буквально каждый месяц абитуриенты, становясь студентами, начинают процесс обучения.

Инновационное учебное заведение предлагает и дистанционный формат, что очень удобно для занятых, работающих людей, либо для мамочек, которые находятся в декретном отпуске. Кроме того, обучаясь дистанционно, не нужно никуда ездить, тратить время и деньги на сессии. Защита диплома тоже происходит в дистанционном формате. Для многих гостей ярмарки, эта информация стала открытием.

Для тех же, кто предпочитает классическую очную форму обучения, Иркутский филиал предложит выбрать центральный вуз «Синергии» в Москве или ближайшем к Иркутску Омске. По словам Татьяны Леонидовны, у иркутян наибольшей популярностью пользуется именно дистанционный формат.

Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Чем же МФПУ «Синергия» привлекает абитуриентов. Современным качественным образованием, приемлемой стоимостью обучения и многочисленными российскими и международными проектами, принять участие в которых может каждый студент.

- Наш девиз «Больше чем образование», а это значит, что корпорация «СИНЕРГИЯ», а университет входит в корпорацию, - это не только образовательные организации, а всего более 50 юридических лиц. Это и те организации, в которых наши студенты проходят практику, а затем трудоустраиваются, и своя теле- и театральная студии, бизнес-школа и школа менеджеров, ивент-агенство, издательство, туроператор и многие другие организации. То есть университет «Синергия» дает не только образование, но и возможность дальше реализовывать свои знания, трудоустраиваясь в одну из наших организаций.

Фото: архив компании.

СИНЕРГИЯ - это целая экосистема, объединяющая почти 125 тысяч студентов более чем из 140 отделений вуза в России и других странах мира, 33 факультета, более 500 образовательных программ. Помимо классических факультетов, таких как банковское дело, экономика, логистика, лингвистика, педагогика, психология и других, есть новые, актуальные и максимально востребованные именно в сегодняшних реалиях. Новые факультеты «Синергии», которыми не может похвастаться больше не один российский вуз, - управление дронами, анимации, комиксов, спортивного менеджмента, киберспорта.

- Мы уже 35 лет успешно работаем в сфере образования. Готовим специалистов по программам среднеспециального образования, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры. Помимо востребованного образования и инновационных технологий обучения мы предлагаем более 1000 программ повышения квалификации и переподготовки. Гибкую систему скидок, чтобы любой желающий смог осуществить свою мечту и получить лучшее образование именно по той специальности, которую выбрал.

Подать заявку на обучение в одном из самых легендарных частных образовательных учреждений страны и узнать всю интересующую информацию теперь можно в ИРКУТСКОМ филиале университета «Синергия» по адресу: ул. Степана Разина д. 6, оф. 511. Или по тел. 8 (3952) 43-79-07, сайт: www.irkutsk.synergyregions.ru.

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