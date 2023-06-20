Надежный защитник: компания «СОГАЗ-Мед» стала партнером Байкальской ярмарки

Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Страховая медицинская организация «СОГАЗ-Мед» уже 25 лет является активным участником системы обязательного медицинского страхования. 44 миллиона граждан нашей страны, проживающих в 56 регионах России и городе Байконуре, имеют полис ОМС «СОГАЗ-Мед», что составляет около 30% от всех застрахованных по ОМС в стране.

На территории Иркутской области в компании «СОГАЗ-Мед» застраховано более 2,2 миллиона жителей - это почти 98% населения региона. И неудивительно, ведь именно страховая медицинская организация является связующим звеном между медучреждениями и застрахованными, то есть пациентами.

Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Страховые представители «СОГАЗ-Мед» защищают права застрахованных граждан на получение качественной и своевременной медицинской помощи, а также помогают разобраться во всех нюансах системы ОМС.

Чтобы получить их помощь или консультацию, застрахованным в «СОГАЗ-Мед» достаточно позвонить по номеру круглосуточного контакт-центра компании, обратиться в ближайший офис «СОГАЗ-Мед» или направить письменное обращение через сайт. Кроме того, страховые представители дежурят в медицинских организациях, что позволяет пациентам оперативно получать помощь на месте. Для прямого звонка в контакт-центр в 70 медицинских организациях установлены «СОГАЗфоны». И люди пользуются: ежемесячно с помощью них в Иркутский филиал компании поступает в среднем более 6 тысяч обращений.

Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Врачи-эксперты «СОГАЗ-Мед» всегда готовы организовать медико-экономическую экспертизу или экспертизу качества оказанной медицинской помощи, предоставляют необходимые консультации специалистов медицинского и юридического профилей, оказывают содействие в оформлении искового заявления.

В 2022 году в Иркутском филиале компании «СОГАЗ-Мед» врачами-экспертами было проведено более 165 тысяч экспертиз, из них 51 тысяча касалась качества медицинской помощи и 114 тысяч - медико-экономических экспертиз. Подобные проверки дают ощутимые результаты: в амбулаторном звене выявлено 43% случаев с нарушениями, в стационаре - 65%. Подавляющее большинство нарушений связано с невыполнением тех или иных диагностических, лечебных или профилактических назначений и вмешательств.

Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Знание - сила. Поэтому Иркутский филиал компании «СОГАЗ-Мед» информирует своих застрахованных о возможности прохождения профилактических мероприятий, включая диспансерное наблюдение. Каждый месяц направляется порядка 120 тысяч индивидуальных сообщений.

Конкретно

Обратиться в страховую компанию «СОГАЗ-Мед» можно письменно по почте, лично в офисе, по номеру контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный), через мобильное приложение «СОГАЗ ОМС» или оставить обращение на официальном сайте компании sogaz-med.ru.