Что произошло в Иркутске в ночь на 20 июня 2023 года: последние новости Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Братске избрали меру пресечения владельцу кафе "Шаурму хочу", где отправились более 60 людей. Многим из них потребовалась госпитализация, в числе пострадавших есть и дети. Пострадавшие жаловались на температуру, а также рвоту. По решению суда мужчину отправили под домашний арест.

В дорожно-транспортном происшествии в Куйтунском районе пострадали трое взрослых и девочка пяти лет. Все случилось на трассе Р-255 «Сибирь» в районе села Мингатуй. Там 54-летний водитель грузовика Hino выехал навстречку и столкнулся с CHERY TIGGO.

В Братском районе 14-летний подросток сорвался с радиомачты и разбился насмерть. Он гулял с друзьями, они решили посмотреть на закат, из-за этого подросток и забрался на радиомачту. Однако в один момент он упал. От полученных травм мальчик скончался в автомобиле скорой помощи.