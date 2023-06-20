Транспортный полицейский задержал вора по пути на службу

Полицейский не растерялся и смог задержать подозреваемого. Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

В Иркутске задержали подозреваемого в краже техники из вагона.

Все произошло 11 июня. В тот день заместитель начальника полиции Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте, полковник полиции Сергей Заболотский направлялся к месту несения службы. Проезжая мимо сортировочного парка служебных вагонов станции Иркутск-Пассажирский, он обнаружил подозрительного молодого человека, который нес в руках пылесос и серверный блок.

Мужчина решил проявить бдительность. Он остановил автомобиль и уже хотел опросить прохожего. Однако тот, заметив сотрудника полиции, бросился наутек в направлении реки Ангары. Сергей Заболотский не растерялся и смог задержать молодого человека. Правоохранитель вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу. При осмотре территории они обнаружили в кустах несколько ноутбуков.

- Задержанным оказался 20-летний студент одного из местных ВУЗов. Выяснилось, что он незаконно проник в один из незапертых вагонов, находившихся на шестом пути железнодорожной станции, и совершил хищение шести ноутбуков и компьютерных мышек, серверного блока для камер видеонаблюдения, а также пылесоса, - рассказали в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрано обязательство о явке.

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