Представители бурятских родов бережно чтут и ценят свои традиции. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Сурхарбан – бурятский культурно-спортивный праздник, который проводят летом после окончания посевных работ. Его из года в год отмечают в Иркутской области. В 2023 году праздник решили провести в селе Баяндай на центральном стадионе 29, 30 июня и 1 июля. Там уже запланированы традиционные танцы, спортивные игры и много угощений. КП-Иркутск рассказывает, куда сходить и что посмотреть на Сурхарбан 2023 в Иркутской области.

Сурхарбан 2023 в Иркутской области - полная программа мероприятий

Празднество проходит весело, ярко, с песнями, танцем ехор и, конечно, соревнованиями в национальных видах спорта: конных скачках, стрельбе из лука, бурятской борьбе.

Откроют праздник театрализованным представлением, которое будет посвящено Году педагога и наставника. На нем выступят лучшие фольклорные и хореографические коллективы Усть-Ордынского Бурятского округа. Также все желающие смогут насладиться творчеством Государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы». Всего в театрализованном открытии примет участие 381 человек.

- Также состоится парад участников Сурхарбан, который возглавят педагоги, в том числе почетные работники общего образования Российской Федерации, заслуженные деятели физической культуры и спорта Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, - рассказывают в правительстве Иркутской области.

А вот КВН не вошел в программу в отличие от прошлых лет. Власти отмечают, что развлекательные мероприятия оргкомитет исключил из-за проведения СВО.

- Большинство наших земляков, которые сейчас защищают страну, с ранних лет занимались спортом, были участниками и чемпионами предыдущих Сур-Харбанов. И этот культурно-спортивный праздник мы посвящаем в том числе нашим бойцам, – сказал руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев.

Зато гостей Сурхарбана 2023 в Иркутской области ждет обширная спортивная программа. Участники покажут себя в десяти видах спорта: национальная борьба, стрельба из национального лука, конные скачки, легкая атлетика, футбол, гиревой спорт, волейбол, бурятские шахматы «шатар», шахматы, шашки. Будут состязаться и в традиционной игре в кости «шагай наадан». Почти 800 парней и девушек примут участие в различных соревнованиях.

А любители прекрасного могут посетить тематические выставки – «Игры трех мужей» и «Легенды спорта». Все экспонаты предоставлены из фондов Национального музея округа. Около 200 участников выступят на областном конкурсе фольклорных коллективов «Свадебная обрядность бурят Предбайкалья», который пройдет в этнографическом музее. Коллективы покажут реконструкцию свадебного обряда или его фрагменты, например, сватовство, подношения предкам, девичник, чай невестки и другие.

Торжественное закрытие Сурхарбана пройдет 1 июля. После парада команд и церемонии награждения состоятся финалы абсолютных первенств по стрельбе из бурятского лука среди мужчин и среди женщин, по бурятской борьбе среди юношей и мужчин. Завершится Сурхарбан 2023 в Иркутской области общим круговым танцем ехор.