Горячие подарки от «Белореченского»

«Белореченское», неизменный участник ярмарки, который обеспечивает всегда свежими и полезными продуктами. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

В День России, 12 июня, в сквере имени Кирова в Иркутске собрались самые стойкие патриоты нашей страны - погода устроила гостям Байкальской ярмарки проверку на прочность. Помогали согреться заводные танцы от лучших коллективов города и, конечно, призы и подарки от участников. А еще сюрприз от «Белореченского»: горячие фирменные сосиски, которые в этот день по случаю праздника продавались со скидкой в 20%. Пара сосисок «Фирменных», хлеб «Семейный» на свежем воздухе - отличное лакомство и повод перекусить!

Заодно и познакомиться с новинками от любимого Белоречья. Теперь полуфабрикаты выпускают в новой, удобной и яркой упаковке. Голубцы, ромштексы, наггетсы, котлеты, куриные палочки, бифштексы - есть из чего выбрать очередной деликатес на пробу.

- Классная идея, - поделилась впечатлениями Ирина, которая приехала на ярмарку вместе с детьми. - Вместо сладостей взяли сосиски, сочные, слегка обжаренные, даже младшая-малоешка с удовольствием умяла свою порцию. А вообще молочная продукция от Белоречья у нас всегда на столе!

Елена Орлова, руководитель отдела маркетинга СХАО «Белореченское». Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Неслучайно ведущие местные производители уже более 10 лет собираются на Байкальскую ярмарку в День России. И сейчас их участие еще более важно: жителям Иркутской области можно не беспокоиться о наличии местных продуктов. «Белореченское», неизменный участник ярмарки, обеспечивает всем необходимым не только нас, но и соседей!

- Дорогие земляки! От имени генерального директора нашего предприятия, Гавриила Степановича Франтенко, поздравляем вас с праздником, желаем нашей стране процветания, развития и всего самого доброго, - обратилась к собравшимся руководитель отдела маркетинга СХАО «Белореченское» Елена Орлова. - Нам всем - здоровья, и чтобы вы всегда питались качественными, натуральными и вкусными продуктами, с любовью от родного Белоречья!

«Белореченское» - одно из лидеров среди сельскохозяйственных предприятий Иркутской области, производящее молочную продукцию, мясо и полуфабрикаты, яйца, свежие овощи, хлеб и многое другое. Ежедневно здесь трудится почти три тысячи человек!

С Байкальской ярмарки многие ушли с подарочными наборами от «Белореченского». Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Не секрет, что заниматься сельским хозяйством в Сибири всегда было непросто, а в нынешних экономических условиях тем более! Однако здесь мы можем быть спокойны: в Белоречье используется все свое, натуральное! Полный цикл производства - от обширных пастбищ и полей для выращивания зерновых культур до высокотехнологичного цеха по производству колбасных изделий и мясной продукции.

В 2022-м была произведена реконструкция птицеводства, запустили цех по производству ячейки, открыли новый цех по производству творога - он находится на Усольском молочном заводе. Все оборудование отечественного производства. Для изготовления творога используется только собственное молоко высокого качества. Процесс приготовления автоматизирован, что исключает контакт с внешней средой и человеческий фактор.

В настоящее время ведется строительство цеха по производству сыра полутвердых сортов на основе собственного молока. Новый продукт увидим на прилавках магазинов уже этой осенью.

Сосиски «Фирменные», хлеб «Семейный» на свежем воздухе - отличное лакомство и повод перекусить. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Во всей продукции, выпускаемой на предприятии, используется сырье, выращенное руками наших земляков. Отсюда и приемлемые цены, и высокое качество, которое контролируется самым тщательным образом на всех этапах производства.

Кстати, насчет соседей - вовсе не преувеличение, ведь продукция от Белоречья отправляется не только на полки местных магазинов, но и в соседние регионы - до самого Хабаровска, а также в Монголию и Китай.

С Байкальской ярмарки многие ушли с подарочными наборами от «Белореченского» - партнер мероприятия предоставил призы для розыгрыша от «Комсомольской правды».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Год основания СХАО «Белореченское» - декабрь 1974-го

21% - доля рынка предприятия в Иркутской области

87% занимают в потребительской корзине трудоспособного населения продукты, производимые на предприятии: яйца, молоко, овощи и картофель, мясо, хлеб

Ассортимент

80 наименований молочной продукции

70 видов различных колбас

11 видов мясных деликатесов

55 видов полуфабрикатов

Яйца, хлеб и хлебобулочные изделия, овощи

Объем производства продукции

Яйца - 643 млн штук

Молоко - 55,5 тыс. тонн

Зерно - 101,680 тыс. тонн

Мясо - 4,1 тыс. тонн

Овощи и картофель - 20,7 тыс. тонн

Объем экспорта продукции

Монголия

Яйца - 72 млн штук

Китай

Рапсовое масло - 8,4 тыс. тонн