Народные автомобили на празднике

Почетные участники фестиваля «Байкальская ярмарка» - дилерский центр «CHERY Кузьмиха». Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Четыре эффектных сверкающих авто медленно вкатились на площадку сквера Кирова. Это почетные участники фестиваля «Байкальская ярмарка» - дилерский центр «CHERY Кузьмиха» в очередной раз представил самые интересные модели китайского автопрома, которые актуальны сегодня как никогда. Неслучайно продажи именно этого автоконцерна в Иркутске растут буквально с каждым днем: автомобили успели доказать свою надежность в сибирских условиях в сочетании с лояльной ценой. Гости ярмарки могли познакомиться поближе с CHERY Tiggo 4 pro, Tiggo 7 pro max, Tiggo 8 pro max и EXEED VX - в общем, на любой вкус, от компактного паркетника до солидного внедорожника.

Гости ярмарки могли познакомиться поближе с CHERY Tiggo 4 pro, Tiggo 7 pro max, Tiggo 8 pro max и EXEED VX. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

- Это по-настоящему народные машины, - рассказал директор по маркетингу ГК «Кузьмиха» Александр Цветков. - Именно поэтому мы сегодня здесь, на празднике, посвященном Дню России, чтобы рассказать и показать, что хорошее авто может быть доступным. Мы представили три модели CHERY и один флагманский EXEED. Если вы задумались о покупке нового авто, обязательно запишитесь на тест-драйв и познакомьтесь с этими марками лично. Уверен, они без лишних слов убедят любого в том, что это лучший выбор.

Безусловно, подобное предложение сегодня заинтересует многих. Структура автомобильного рынка кардинально меняется и на смену ушедшим производителям приходят новые: мы знакомимся с автомобилями, которые по качеству ничуть не уступают европейским или японским. В частности, китайский автопром за последние годы значительно вырос - и это уже оценили многие жители нашего региона. Эффектные модели все чаще встречаются на улицах Иркутска.

ДЦ «CHERY Кузьмиха» первый официальный дилер CHERY в Иркутске. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Если вы еще не знакомы с этой линейкой авто, не стоит откладывать. Тем более что дилерский центр CHERY предлагает очень приятные бонусы.

- Выгодная цена. ДЦ «CHERY Кузьмиха» как первый официальный дилер CHERY в Иркутске получает максимальные скидки от поставщика. Отсюда удобная программа «трейд-ин» с выгодой до 530 тысяч рублей, гибкая система оплаты, эксклюзивные схемы рассрочки, кредитования и страхования.

Уникальная программа «Кузьмиха Бонус». Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

- Уникальная программа «Кузьмиха Бонус». Каждый покупатель ДЦ «CHERY Кузьмиха» бесплатно получает единую Карту бонусов, которая дает прямую скидку 100 тысяч рублей на следующую покупку автомобиля, кешбэк до 10% на любое ТО, ремонт и покупку «допов», а также скидки у 8 внешних партнеров проекта - от покупки бензина до услуг аварийных комиссаров.

Tiggo 8 pro max. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

- Собственный склад запчастей. То самое условие, которое становится актуальнее с каждым днем. Оригинальные запчасти и расходники, которые не нужно заказывать окольными путями, и минимальное время ожидания даже в случае сложного ремонта.

ДЦ «CHERY Кузьмиха» работает с 2018 года и с тех пор «выпустил в мир», то есть на дороги Иркутской области и даже Монголии, более 1200 автомобилей. И эта цифра неуклонно растет, особенно теперь, когда точно такой же центр открылся и в Республике Бурятия. За эти годы коллектив накопил огромный опыт, статистику поломок и знание особенностей поведения машин в разных условиях. Более того, специалисты центра искренне влюблены в эти машины, знают их буквально наощупь и всегда готовы дать ценный совет.

Ваш автомобиль ждет именно вас! Записывайтесь на тест-драйв!