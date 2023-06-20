В основном работы будут производить в ночное время, чтобы не препятствовать движению. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

- Добились! - ликуют жители Иркутска. Поводом стал долгожданный ремонт на одной из главных магистралей - улицы Байкальской от пересечения с Волжской до Станиславского. Об этом сами не раз просили сами горожане. КП-Иркутск побывала на месте и увидела, как идет ремонт на улице Байкальская в Иркутске 2023.

Ремонт улицы Байкальская в Иркутске 2023: схема, сроки, фото

К ремонту на улице Байкальская в Иркутске 2023 планировали приступить только в начале июля. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

- Дорога здесь, действительно, не выдерживала никакой критики, - сказал мэр Иркутска Руслан Болотов, посетив Байкальскую. - Уложенный в 2016–2017 годах асфальт из-за несоблюдения технологии пришел в негодность после нескольких зим. Сейчас работы выполняет муниципальное предприятие «Иркутскавтодор». Ремонт проводится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

И правда, асфальту, мягко говоря, было уже плохо: растрескался, появились ямы. А теперь верхний слой, отживший свое, безжалостно снимают. Магистраль "облысела" по пути в сторону плотины ГЭС, машины движутся по этому отрезку очень осторожно. Скоро поверхность выровняют и заново заасфальтируют. А вот при движении в сторону центра Иркутска левая полоса уже щеголяет свежим покрытием.

Кстати, к ремонту на улице Байкальская в Иркутске 2023 планировали приступить только в начале июля, но ремонт начался раньше.

- На участке от Волжской до Станиславского заменят 45 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, - добавляют в мэрии. - Здесь применяют щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА), который отличает высокая прочность.

Улицу ремонтируют около 30-40 человек и 25 спецмашин: самосвалы, дорожные катки, асфальтоукладчики и другие.

Но не будет ли заторов из-за ремонта? Этот вопрос волнует всех, кто каждый день ездит через Байкальскую в центр города на работу и обратно.

- В основном работы будем производить в ночное время, чтобы не препятствовать движению. В выходные, возможно, выйдем и днем. Максимально привлекаем механизмы, людей. Используем две фрезы, чтобы быстрее убрать старый асфальт. Планируем в дальнейшем подключить второй асфальтоукладочный комплекс, чтобы максимально быстро закончить и не доставлять неудобства жителям, – рассказал директор МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Где еще идет ремонт

Проезжую часть приводят в порядок по программе «Безопасные и качественные дороги» в этом году на 25 участках дорог. Плюс плотина ГЭС. Так, на Полярной приступили к укладке нижнего слоя асфальта. На Ярославского, Свердлова и в микрорайоне Зеленом асфальтируют тротуары. На улице Терешковой устанавливают бордюры.

- Ночью укладываем асфальт на плотине ГЭС. До конца лета заменим там 2,2 километра дорожного полотна, – пояснил Василий Ефремов.

В областном центре также восстанавливают гравийные дороги. Автогрейдеры работают на улицах Тальниковая, Гайдара, в проезде Лунном. На старом Московском тракте, который в настоящее время служит объездом для жителей поселка Мегет, выровняли покрытие с добавлением нового материала. Такие же работы провели на Почтамтской.

ВАЖНО

Какие улицы временно перекроют

Летом на некоторых участках по улице Свердлова будет временно ограничено движение транспорта. Дороги перекроют из-за ремонтных работ. Так, уже с 8:00 1 июня до 24:00 1 июля будет закрыто движение по улице Свердлова на участке от Степана Разина до 5-й Армии. Затем с 8:00 2 июня до 24:00 2 июля – на участке от Пролетарской до Сухэ-Батора. А потом с 8:00 1 июля до 24:00 1 августа проезд закроют на участке от Сухэ-Батора до Ленина. Следом с 8:00 2 июля до 24:00 2 августа – на участке от Ленина до Марата. С 8:00 1 июня до 24:00 2 августа 2023.

Кроме этого, по подобным причинам движение будет перекрыто с 8:00 1 июня до 24:00 1 июля по улице Богдана Хмельницкого на участке от Тимирязева до Дзержинского. Следом с 8:00 2 июля до 24:00 2 августа закроют движение транспорта на участке Богдана Хмельницкого от улицы Дзержинского до переулка Пионерский. С 8:00 2 августа до 24:00 2 сентября будет закрыт для проезда участок улицы Богдана Хмельницкого от переулка Пионерский до Карла Маркса.

КСТАТИ

Появятся новые маршруты

Иркутск расширяется, поэтому местным жителям необходимы новые маршруты общественного транспорта. Так, в мэрии города сообщили, что в ближайшее время будут запущены рейсы № 53 «Аэропорт – предместье Марата» и № 88 «Ново-Иркутская ТЭЦ – Центральный рынок – Ново-Иркутская ТЭЦ». Сейчас специалисты в поисках перевозчика.

КОНКРЕТНО

Полный список ремонтируемых дорог

⁃ Ул. Полярная (от ул. Воровского до пр. Морской)

⁃ Ул. Ярославского (от пер. 18-й Советский до ул. Баумана, 223)

⁃ Ул. Олонская (от ул. Трактовой до СНТ «Банковец»)

⁃ Окружная дорога микрорайона Зеленый

⁃ Ул. Братская (от ул. Баррикад до ул. 2-й Аларской)

⁃ Переулок Пионерский (от ул. Литвинова до ул. Грязного)

⁃ Ул. Свердлова (от ул. Каландаришвили до ул. Ленина)

⁃ Ул. Свердлова (от ул. Ленина до бульвара Гагарина)

⁃ Ул. Киевская

⁃ Ул. Академическая (от ул. Стасова до ул. Сеченова), ремонт в 2023-2024 гг.

⁃ Ул. Трилиссера (от ул. Трилиссера, 60 до ул. Ядринцева)

⁃ Ул. Зверева (от ул. Цимлянской до ул. Красноярской)

⁃ Ул. Мухиной (от ул.Сеченова до ул. Захарова)

⁃ Ул. Терешковой (от ул. Челнокова до ул. Лермонтова)

⁃ Ул. Захарова (от ул. Мухина до ул. Безбокова)

⁃ Ул. Кожова от ул. Советская ул. 3-го Июля

⁃ Ул. Марии Ульяновой от ул. Сибирских Партизан до ул. Красный Путь

⁃ Ул. Ново-Ленинская объездная автомобильная дорога от ул. 18-й Советский переулок до ул. 20-й Советский переулок

⁃ Ул. Фаворского от границы города до ул. Улан-Баторская

⁃ Ул. Богдана Хмельницкого от ул. Тимирязева до ул. Карла Маркса

⁃ Дополнительная полоса на участке ул. 3-го Июля в сторону Академического моста от ул. Коммунистической до въезда на путепровод

⁃ Ул. Байкальская

⁃ Дорога в ИВАТУ