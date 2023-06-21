Что произошло в Иркутске в ночь на 21 июня 2023 года: последние новости Фото: Даниил ОПАРИН

Погода 21 июня решила совсем не радовать иркутян. Так, в ГУ МЧС России по Иркутской области горожан предупредили о том, что стоит ждать грозы, а также сильные порывы ветра - до 15-20 метров в секунду. При этом 21 июня в северных и верхнеленских районах местами ожидаются заморозки до -3°.

В Иркутской области хотят возобновить выплату в 200 тысяч рублей добровольцам, которые решат подписать контракт для участие в СВО. Возобновление выплат требует дополнительных расходов из областного бюджета. Поправки в бюджет рассмотрит местный парламент 21 июня.

В одном из кафе Ангарска произошла стрельба. Там мужчина зашел в заведение с пистолетом, выстрелил в посетителя несколько раз. После этого знакомый пострадавшего решил отомстить, поэтому схватил нож и стал догонять мужчину. В результате он нанес ему ножевое ранение.