Стало известно, что случилось с пропавшей 16-летней девушкой из Усть-Кута Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дне й подряд в Иркутской области искали 16-летнюю девушку, которая пропала в Усть-Куте. Она ушла утром 16 июня из дома, чтобы расклеить листовки. Родным она пообещала вернуться через пару часов… Однако телефон оказался недоступен, родители обратились в отделение полиции.

-Следователи обыскали все увеселительные заведения города, чердаки, подвалы, лес. Позднее было заведено уголовное дело по статье об убийстве, - писала ранее КП-Иркутск.

Было известно, что девочка не состоит на каких-либо учетах по делам несовершеннолетних, а ее семья считается благополучной.

-В день исчезновения подросток была одета в черную ветровку с желтыми и голубыми вставками, штаны синего цвета и голубые кеды, - такие сводки распространяли полиция и спасательно-поисковые отряды.

Только в среду, 21 июня, все-таки стало известно, что случилось с подростком. Как рассказал источник КП-Иркутск в правоохранительных органах, девочка совершила самоуйбиство.