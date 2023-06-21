Стрельба в кафе Ангарска 20 июня 2023 года: что известно к этому часу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 июня в Ангарске Иркутской области произошла стрельба в одном из заведений. Как рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета, неизвестный вошел в кафе и сделал несколько выстрелов по одному посетителю.

Но и на этом все не закончилось. Знакомый потерпевшего решил отомстить стрелявшему, поэтому схватил нож и стал догонять его на улице. Догнав, он нанес ему ножевое ранение в живот. Тот в свою очередь выстрелил в ответ.

После этого зачинщик конфликта сам добрался до больницы, его прооперировали. Один из посетителей скончался, второй находится в больнице.

Как стало известно позднее, потерпевшим, который находится в больнице, оказался глава федерации бокса Ангарска. Со слов пресс-службе следкома, он в коме. Подозреваемый же находится в тяжелом состоянии, они оба потеряли много крови. Палату стрелявшего охраняют сотрудники полиции.

В следкоме также сообщили, что следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, на них отчетливо видно преступление. За дело взялась и прокуратура. Сейчас ведомство контролирует расследование уголовного дела.