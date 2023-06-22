Что произошло в Иркутске в ночь на 22 июня 2023 года: последние новости Фото: Даниил ОПАРИН

Парламент Иркутской области одобрил меру поддержки для медицинских работников. Она касается тех, кто приехал в города с населением от 50 до 100 тысяч человек. Предполагается, что медикам будут выплачивать от 500 тысяч до двух миллионов рублей, если они переедут работать в медицинские организации Усолья-Сибирского, Черемхово и Усть-Илимска.

В Иркутской области резко испортится погода. Ожидаются ливни, грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду. В северо-западных районах температура ночью составит +11,+16°, при прояснении +2,+7°, днём +25,+30°, рассказывают в МЧС.

В Иркутске новорожденному малышу поставили страшный диагноз – тяжелый порок сердца. За спасение его жизни взялись кардиохирурги Иркутска и Красноярска. К счастью, операция прошла успешно, теперь малыш проходит реабилитацию. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.