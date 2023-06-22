Были рядом и отгоняли медведей: в Бурятии спасли туристку из Санкт-Петербурга, которая упала с 15-метровой высоты

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В Бурятии провели операцию по спасению туристки. Группа из Ленинградской области в составе 5 человек отправилась в поход на Шумакские источники в Восточных Саянах, когда одна из участниц упала с пятнадцатиметровой высоты. Как итог: серьезная травма ноги и множественные ушибы. Женщину было решено эвакуировать. Государственные инспекторы "Бурприроды" первыми пришли на выручку: передали информацию в МЧС, а также до прилета борта отгоняли от места случившегося медведей.

- Приземлиться в месте нахождения группы из-за особенностей местности вертолет не смог, - рассказали корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. - Спасатели 1,5 часа пешком поднимались до пострадавшей. На месте они оказали ей первую помощь.

Спустя 3,5 часа группе удалось спуститься с высоты 1800 метров и погрузить женщину в вертолёт. Все это время туристку несли в специальных носилках. В спасательной операции принимали участие и отдыхающие, которые поднялись в горы из турбазы "Шумак", чтобы оказать помощь.

Утром 22 июня жительницу Санкт Петербурга в состоянии средней степени тяжести передали врачам скорой медицинской помощи в Иркутске.

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