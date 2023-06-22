Учись, студент: «Герои нашего двора» провели день в управляющей компании

Мастера настоящие и будущие. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Проект «Герои нашего двора: ЖКХ для каждого», который объявила «Комсомольская правда» при поддержке Общественной палаты Иркутска, продолжает знакомить вас с работой жилищников. Мы уже послушали множество полезных советов на большом ЖКХ-марафоне, который прошел в эфире радио «КП» (кстати, на сайте можно найти записи всех этих эфиров, если пропустили). Выбрали лучшего сантехника и электрика на конкурсе профессионального мастерства. Проголосовали за лучшую управляющую компанию Иркутска - недавно мы объявили о результатах первого этапа конкурса. Настало время самим отправиться «в поля» и посмотреть, чем же занимаются сотрудники УК изо дня в день. Вместе с нами на экскурсию, которая одновременно была и практикой, отправились четверо студентов Иркутского техникума архитектуры и строительства. Парням буквально считанные дни остались до получения диплома, так что такое знакомство будет очень кстати!

Ранний старт

Работа управляющей компании начинается в 8 утра. Поэтому мы в назначенное время собираемся в кабинете у Елены Барышниковой, руководителя одного из подрядных подразделений УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами». В обслуживании у подрядной организации около 100 многоквартирных домов в районе Постышева. На планерке раздают задания: там кран протекает, здесь лампочка в подъезде не горит, а еще плановые работы по подготовке тепловых узлов к новому отопительному сезону и прочее, прочее. И вперед, ведь жильцы ждут!

Елена Барышникова раздает задания. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Чтобы было чисто!

Первым делом отправляемся к Клавдии Георгиевне, у которой начал протекать сливной бачок. Сантехники взялись за работу, попутно объясняя новичкам:

- Обязательно надо вежливо разговаривать с жильцами. Чтобы о нашей компании складывалось хорошее впечатление. После работы все проверить и продемонстрировать хозяину квартиры, ответить на все вопросы. Все убрать за собой, чтобы чистота была. И только тогда можно акт выполненных работ подписывать.

Главное требование в работе сантехника - аккуратность. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Вторая заявка - от соседки сверху, Элеоноры Гавриловны. Здесь повозиться пришлось подольше: начал протекать смеситель на кухне, пришлось менять детали. В процессе выяснилось, что кое-что придется докупить. Сантехник Алексей Слугин (который, кстати, на конкурсе профмастерства занял второе место!) взял с собой одного из студентов и отправился докупать необходимое. Заодно по дороге и рассказать о том, как работается.

Между тем ребята, которые больше интересуются электрикой, помогли наладить освещение в подъезде, попробовали обновить теплоизоляцию в тепловом узле и даже попали в святая святых - электрощитовую.

Наставник внимательно следит за работой студента. Выпускник техникума архитектуры и строительства быстро справился c задачей. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

- Очень интересно было попробовать свои знания на практике, - поделился впечатлениями Антон Перевозников, один из студентов. - Мне вообще эта профессия очень нравится, люблю работать руками, с людьми мне общаться легко, я сам дружелюбный и общительный. Теперь думаю, как быть дальше, после получения диплома. Может быть, получится поступить в институт. Или буду искать работу по профессии. Но не забываю и об армии.

- Есть такие моменты, о которых не расскажут преподаватели, - поддержал товарища Макар Лубков. - Только когда сам попробуешь поработать, узнаешь чисто практические вещи.

Эту же мысль высказали и оба наставника, которые сопровождали ребят.

Студенты приняли участие в подготовке теплового узла к зиме. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

- Раньше ведь так и было, - вспоминает Евгений Арефьев (победитель конкурса профессионального мастерства среди электриков!). - Нас, студентов, прикрепляли к мастеру, который все показывал и рассказывал. И мне тоже приятно делиться своими знаниями.

- Много есть таких вещей, которые узнаешь, только поработав несколько лет, - считает Алексей Слугин. - Хорошо, что ребята пришли к нам на такой день практики, надо эту традицию продолжать.

Всегда на связи

После знакомства с работой сантехников и электриков мы отправляемся посмотреть на работу аварийно-диспетчерской службы контакт-центра «500-100. Круглосуточный дозор». О том, как построена работа, рассказывает Павел Сидоренко, генеральный директор организации.

Павел Сидоренко, генеральный директор контакт-центра «500-100. Круглосуточный дозор». Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

- В круглосуточном режиме дежурят от 6 до 12 операторов. Работаем с управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК, муниципальными организациями, например школами и детскими садами. Когда поступает обращение, оператор заносит его в программу и заявка передается обслуживающему персоналу - управляющая компания или ТСЖ получают наряд-задание. После выполнения они отчитываются нам. Заявки, не связанные с нашей зоной ответственности, мы передаем ответственным структурам, например в МУП «Безопасный город», или подсказываем людям, куда обратиться, - объясняет Павел Сидоренко.

Напоминаем: на этом проект «Герои нашего двора» не заканчивается! Впереди второй этап конкурса - на лучшую управляющую компанию Иркутска, голосование за детские рисунки «Двор моей мечты» и множество других интересных мероприятий. Следите за анонсами!

СКАЗАНО

Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Александр КАЛУГИН, директор УК «Южное управление ЖСК»:

- На обслуживании у нас находится 555 многоквартирных домов. Работаем на результат и стараемся обеспечить собственникам максимально комфортное проживание в их домах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Аварийно-диспетчерская служба контакт-центра «500-100. Круглосуточный дозор»:

- Обслуживает более 2,5 тысячи многоквартирных домов в Иркутске и Шелехове.

- Обрабатывает до 3,5 тысячи входящих звонков и 1,5 тысячи заявок в сутки.

Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Михаил ЛУНЕВ, член общественной палаты г. Иркутска:

«Являясь председателем комиссии по молодежной политике и патриотическому воспитанию Общественной палаты города Иркутска, мне очевидно, что сегодня рабочие специальности недостаточно оценены населением и востребованы среди молодежи. Данное мероприятие направлено на то, чтобы сделать эти профессии понятными, доступными. Мы хотим, чтобы молодежь понимала, что работая сантехником, электриком, вы можете быть уважаемым членом общества, а также получать достойную заработную плату».