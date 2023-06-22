Суд заключил под стражу устроившего стрельбу в кафе Ангарска мужчину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С учетом позиции прокурора Ангарска подозреваемый в покушении на убийство двух лиц в кафе города помещен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

-Прокурор Ангарска поддержал ходатайство следствия об избрании меры пресечения 33-летнему мужчине. Он заключен под стражу до 18 августа, - говорят в прокуратуре.

Напомним, что 20 июня днем в кафе Ангарска в 182 квартале произошел конфликт. Из-за этого 33-летний мужчина несколько раз выстрелил в оппонентов. Сам же получил ножевые ранения от знакомого одного из потерпевших.

Стрелявший скрылся с места происшествия на своем автомобиле. Однако позже его нашли в больнице, его выписали 21 июня.

От огнестрельного ранения 34-летний участник конфликта скончался в медучреждении, его 40-летний знакомый находится под наблюдением врачей.

Как стало известно позднее, потерпевшим, который находится в больнице, оказался глава федерации бокса Ангарска.