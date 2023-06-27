Дорога к активной жизни начинается с ИТАС

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Скромно и с достоинством в ряду прочих средних профессиональных учебных заведений нашего региона стоит ИТАС. Вот уже более 60 лет коллектив Иркутского техникума архитектуры и строительства бережно передает профессиональные знания, навыки и секреты мастерства будущим архитекторам и строителям.

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Востребованность в толковых специалистах «строительного ремесла» существовала повсеместно с самых древних времен. Современный рынок еще более нуждается в постоянном притоке квалифицированных кадров. В ИТАС считают, что приобретение прочных теоретических знаний, а также практических навыков в рамках программы занятий и производственных практик мало. Важно передать студентам, будущим строителям и архитекторам, понимание важности, созидательности и творческой составляющей профессии.

СПРАВКА

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства» - это основное учебное заведение и филиал в городе Шелехове. На сегодняшний день в ИТАС обучается порядка 1700 студентов, в том числе и студенты с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья).

В прошлом году по результатам общественного мониторинга и опросов был собран рейтинг ссузов (средних специальных учебных заведений) Иркутска. Список лучших колледжей и техникумов составлен на основании популярности учебных заведений среди абитуриентов, заинтересованности в поступлении, количества направлений подготовки, а также востребованности специальностей. По результатам ИТАС занял заслуженное первое место.

- Согласно результатам нашего мониторинга, нас выбирают в основном посредством сарафанного радио. Это приятно, когда тебя рекомендуют. Мы стараемся соответствовать, создавать для студентов комфортные условия, - рассказывает Борис Михайлов, директор ИТАС. - Кроме основных направлений обучения у нас хорошо развиты и дополнительные образовательные услуги. Мы регулярно мониторим рынок труда, проводим круглые столы с работодателями, чтобы держать руку на пульсе и дополнять федеральные стандарты необходимыми и актуальными для нашего регионального рынка направлениями обучения. Так, например, наш техникум единственный в Иркутской области готовит архитекторов со средним профессиональным образованием, реставраторов, электромонтеров ОПС (охранно-пожарные сигнализации). Специалистов в сфере ЖКХ тоже мало кто из среднеспециальных учебных заведений готовит.

Основные направления обучения в ИТАС ясны из названия - это архитектура и строительство. В частности, строительство и эксплуатация зданий и сооружений; мастер отделочных, строительных и декоративных работ; монтажник по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ; электромонтер охранно-пожарной сигнализации; мастер столярного и мебельного производства; технология деревообработки; монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции; сварочное производство, сварщик. Есть и «штучные» профессии, такие как реставрация декоративно-художественных покрасок, декоративных штукатурок и лепных изделий; реставрация памятников каменного и деревянного зодчества. Набор студентов на эти образовательные программы осуществляется раз в три года. Есть в техникуме профессии и для особых людей.

- Да, у нас есть студенты с ограниченными возможностями здоровья. И мы ими гордимся. В Иркутске наше заведение специализируется в основном на обучающихся с нарушениями слуха, потому что детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата мы, в силу объективных обстоятельств, не можем обеспечить необходимые условия для обучения, а в Шелехове - на обучающихся с нарушениями интеллектуального развития, - говорит Маргарита Фурсенко, заместитель директора ИТАС по учебно-производственной работе. - Кроме того, количество таких студентов с каждым годом растет. Например, если в Иркутске обучается около 40 человек на маляров и столяров, то в Шелехове сейчас обучается 30 человек с ОВЗ на втором курсе и 45 на первом.

Кузница вышеупомянутых кадров состоит из основного учебного корпуса и мастерских. Именно здесь студенты познают азы выбранных профессий. К слову, ремонт в заведении практически всегда делается своими силами. И для студентов производственная практика, и для заведения польза. Возможно, именно поэтому интерьер помещений техникума выглядит как дизайн-проект какого-нибудь именитого декоратора. Лестничные проемы с самодельной плиткой и арт-объектами, а коридоры с лепниной и настоящими картинами.

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Своими силами студенты и преподаватели делают не только ремонт. Трудятся и для актуальных нужд страны. Сейчас, например, в соответствии с письмом Иркутской епархии, ИТАС изготавливает деревянный иконостас для полкового храма, возведенного на территории ЛНР силами мобилизованных бойцов батальона «Иркут».

А в прошлом году студенты-сварщики изготовили более 30 печей-буржуек для нужд СВО.

В 2023 году впервые объявлен прием на заочное обучение на базе 9 классов по специальностям «строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и «сварочное производство». Раньше такое было возможно только для выпускников 11-х классов.

- Мы проанализировали ситуацию и оказалось, что очень много тех, кто в прошлые годы после окончания девяти классов сразу трудоустроился, а сейчас хочет обучиться и получить профессию. Но все они работают, многие обзавелись семьей, детьми - у них просто физически нет времени обучаться очно, - говорит Маргарита Анатольевна.

Также это актуально и для действующих студентов, которые в процессе обучения по каким-либо обстоятельствам хотят перевестись с очного на заочное отделение, поступив в техникум на базе 9 классов. С начала учебного года у этих студентов появится возможность перевестись и продолжить образование.

Адреса:

Иркутск, ул. Лермонтова, 92

Шелехов, 1 мкр-н, дом 35

Электронная почта:

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Иркутск - 8 (3952) 411-876, +7-908-653-49-57

Шелехов - 8 (39550) 4-24-47