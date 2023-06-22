Зарезал бабушку на глазах у внуков: в Забайкалье осудили мужчину, убившего родственницу бойца СВО Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Забайкальский краевой суд вынес приговор 28-летнему Владиславу Якимову за разбой, кражу и убийство пожилой родственницы. На теле женщины насчитали 65 ножевых ранений. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

-Все случилось 4 марта прошлого года. Мужчина хотел украсть деньги из квартиры брата, который находится на СВО. Он знал, что жена брата Елена со старшим сыном уехали в Читу. Тогда он надел маску, камуфляж, вооружился ножом и проник в квартиру, - передает РТК.

Сначала все шло по его плану, но тут вышла мать Елены, он запаниковал и ударил пенсионерку ножом.

Свидетелями этого страшного преступления оказались маленькие дети - Ярослав и Леонид. 9-летнему Ярославу нападавший пригрозил расправой, приказав молчать об увиденном. Мальчик же до последнего поддерживал бабушку как мог.

После мужчина вынес из дома телефоны, флешки, электроинструменты и другие ценные вещи.

Теперь же суд вынес приговор. Путем частичного сложения наказания, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года, с ограничением свободы на срок два года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.