Что произошло в Иркутске в ночь на 23 июня 2023 года: последние новости Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аналитики подсчитали, в какую сумму встанет отпраздновать выпускной в Иркутске. Например, организационные моменты оценили в 100 000 рублей за класс, в котором учатся 25 человек. В то же время платье для девушки-выпускницы в среднем обходится в 3380 рублей, вот только многие хотят выделиться, поэтому обращаются к услугам швей, что уже дороже.

В Иркутске разыскивают 34-летнего угонщика авто Семена Шульгина. Известно, что он подозревается в угоне авто. Это произошло в марте, говорят в пресс-службе правоохранительных органов.По имеющейся информации, в марте мужчина угнал авто с улицы Гражданской Ленинского округа.

Как и в другие праздничные дни, жителей ждет ограничение продажи алкоголя 24 июня 2023 года. Все дело в том, что 24 июня будет отмечаться День молодежи. Рассказываем, в какой период времени приобрести алкоголь не получится.