Лучшим дояром Иркутского района стала Валентина Сазончик, а техником-осеменатором Анастасия Салеева

Фото: Александр НОВИКОВ.

Они прошли на базе ООО «Сибирская Нива» в деревне Ревякина. Конкурс проводится традиционно один раз в два года по инициативе и при поддержке администрации Иркутского района.

В этом году в нем приняли участие шесть мастеров машинного доения и четыре техника-осеменатора из сельскохозяйственных организаций Иркутского района - ООО «Молочная река», ООО «Сибирская Нива», ООО МИП «Новоямское», обособленное подразделение «Лыловщина» ОАО «Иркутский Масложиркомбинат».

В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие заместитель Мэра по жизнеобеспечению Юрий Витер, депутат районной Думы, руководитель АО «Сибирская Нива» Андрей Берг, глава Ревякинского МО Вера Соболева, советник министра сельского хозяйства Иркутской области Галина Кислова.

Фото: Александр НОВИКОВ.

По результатам конкурса операторов машинного доения победителем стала доярка из ООО «Молочная река» Валентина Сазончик, второе и третьи места - у операторов из ООО «Сибирская Нива» Людмилы Трофимовой и Анны Спириной.

Лучшей среди техников-осеменаторов стала Анастасия Салеева из ООО МИП «Новоямское», второе место заняла Наталья Орлова из ООО «Молочная река», третье - у Оксаны Брянцевой (ООО «Сибирская Нива»).

Как подчеркнул Юрий Витер, Иркутский район - единственная территория в Приангарье, в которой проходят подобные конкурсы.

- Конкурс среди операторов машинного доения проходит в Иркутском районе в 29 раз, среди техников-осеменаторов - в 24. Подобные состязания помогают участникам не только обмениваться опытом, но и повышать престиж данной профессии и, в целом, работы на селе. Приятно видеть среди конкурсантов как опытных специалистов, которые посвятили свою жизнь этому непростому делу, так и молодые кадры, - сказал он.

Теоретические знания и практические навыки претендентов на победу оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли опытные специалисты отрасли животноводства, доктора сельскохозяйственных наук. Главный судья соревнований - начальник управления сельского хозяйства Иркутского района Максим Константинов.

Фото: Александр НОВИКОВ.

Конкурс операторов машинного доения состоял из четырех этапов - проверка теоретических знаний по животноводству, технология доения, сборка и разборка доильного аппарата на время (временной лимит - 5 минут). Кроме того, судейская комиссия оценивала чистоту молока, полученного каждым мастером машинного доения. Техники - осеменаторы также прошли четыре этапа: теоретический и лабораторный, на практике продемонстрировали технологию подготовки коров и непосредственно искусственное осеменение.

- Наши специалисты показывают высокое мастерство. Сегодня продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях района составляет 6091 кг в год, а наибольший надой достигли животноводы ООО «Молочная Река» - 7894 кг. Это очень хороший показатель, - рассказал Максим Константинов.

Участникам конкурса, занявшим призовые места, вручены денежные премии и дипломы. Все победители среди техников по искусственному осеменению представят Иркутский район на областном конкурсе, который состоится 28 июля в ООО «Новоямское» (Ушаковское МО).