Блинчики от «Слаты» бьют рекорды продаж. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Фестиваль, который проводит «Комсомольская правда» совместно с Общественной палатой Иркутска, администрацией города и правительством региона. Мы приглашали к участию наших любимых партнеров, те предприятия, без которых экономика Приангарья уже немыслима. И, конечно, тут не могло обойтись без сети супермаркетов «Слата» - компании, которая 20 лет назад открыла свой первый супермаркет на улице Безбокова в Иркутске. Тогда это было настоящим прорывом, и сегодня «Слата» остается пионером во многом.

Угощение на славу

Первое, что встречало всех гостей мероприятия - знакомый с детства запах выпечки. Блинчики! Те самые, фирменные, горячие, которые повара «Слаты» выпекали прямо на месте - что может быть лучше не в самый жаркий день! Кстати, за прошлый год покупатели «Слаты» съели почти миллион блинчиков, а каждый день повара готовят по 350 - 400 килограммов теста! Рецепт его держится в секрете, так что нам остается только наслаждаться этим традиционным русским лакомством, простым и доступным.

3а прошлый год покупатели «Слаты» съели почти миллион блинчиков. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

- У нас несколько цехов собственного производства, в том числе пельменный, кулинарный, хлебопекарный и цеха мини-пекарен. Хлеб, различные хлебобулочные изделия пекут в супермаркетах. Каждый день покупатель может прийти и купить свежую выпечку по комфортным ценам, - рассказала Яна Абалымова, руководитель отдела по связям с общественностью торговой сети «Слата». - На праздник мы привезли не только продукцию собственного производства, но и различные перекусы, напитки, мороженое и свежие фрукты. На ярмарке все это нарасхват.

Впрочем, у собственного производства «Слаты» всегда есть чем угостить. Фирменные гамбургеры, чизбургеры, сэндвичи - продукция пользовалась особым спросом у посетителей ярмарки. Плюс свежие летние фрукты и ягоды, в том числе спелая черешня, для которой сейчас самый сезон. В общем, «Слата» приготовила вкусностей на славу!

Порадовала «Слата» не только вкусностями, но и хорошими призами. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Подарки за отгадки

Порадовала «Слата» не только вкусностями, но и хорошими призами. Получить их было легко: всего лишь угадать правильный ответ на вопросы викторины. А они были с подвохом!

Например, сколько пекарей работает в одну смену в сети супермаркетов?

Осторожные зрители начали с 8 человек.

- Нет, не справились бы с таким количеством, - подсказывала ведущая Наталья Кравченко.

- 27? Опять мало. 35? Жарко, горячо! Кто сказал 37? Подарок ваш!

Получить подарки было легко: всего лишь угадать правильный ответ на вопросы викторины. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Лидеры во всем

Безусловно, торговая сеть «Слата» - одно из ведущих предприятий нашего региона, и именно поэтому в самый главный государственный праздник не могла оказаться в стороне. «Слата» - лидер рынка розничной торговли Иркутской области, и одна из крупнейших торговых сетей Восточной Сибири. В группу компаний входит и сеть дискаунтеров «ХлебСоль» - магазины у дома, которые привили нам понимание, что такое оптимальное сочетание сервиса и цены, когда в просторном, светлом и чистом магазине можно купить все, что требуется, по дороге домой. Особенно малы формат полюбился в небольших городках нашей области и Забайкальском крае.

В группу компаний «Слата» входит и сеть дискаунтеров «ХлебСоль». Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Впрочем, «Слата» - это не только продукты. Это еще и компания, которая занимается поддержкой местных производителей. С августа 2020 года в супермаркетах и дискаунтерах развивается проект «Местные производители». В торговой сети отмечают, что это полезный и нужный симбиоз: для малого бизнеса возможность попасть на полки супермаркетов в трех регионах - Иркутской области, Забайкалье и Бурятии - и получить уникальный доступ более чем к 300 тысячам покупателей в день, а сеть, в свою очередь, может предоставить покупателю широкий выбор нужной ему продукции, изготовленной местными производителями.