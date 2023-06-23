Ремонт улицы Богдана Хмельницкого в Иркутске изменит схемы движения автобусов Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

С 24 по 25 июня и с 1 по 2 июля из-за ремонта будет ограничено движение на улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в своих социальных сетях.

Ожидается перенос остановки "Ц.Рынок" Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Ремонт улицы Богдана Хмельницкого в Иркутске

Ремонт улицы Богдана Хмельницкого в Иркутске предполагает закрытие участка от Тимирязева до Карла Маркса. В связи с этим изменится и движение транспорта.

Так, автобусы №6, 29, 33, 39 в направлении центра города после улицы Дзержинского свернут на Чехова, Карла Маркса. Далее автобусы будут ехать по своему обычному маршруту.

Изменится и схема движения транспорта Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Также уточняется, что остановку «Ц. Рынок» перенесут с Богдана Хмельницкого на Чехова (на место остановки автобусов №№ 14, 28р, 30, 37, 65).

Ранее сообщалось, что в Иркутске 24 июня пройдут мероприятия в честь Дня молодежи. Из-за этого горожан предупредили о дорожных ограничениях