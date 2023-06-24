Причиной массового отравления шаурмой в Братске стали просроченные нагеттсы

В Россельхозе Иркутской области установили причину массового отравления шаурмой в Братске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Россельхозе Иркутской области установили причину массового отравления шаурмой в Братске. Оказалось, что предприятия снабжали кафе просроченной продукцией без документов.

- В день отравления людей куриные наггетсы были изготовлены из охлажденного мяса птицы, выработанного индивидуальным предпринимателем Хабибуллиным И.З из Красноярского края. Оно поступило в ООО ТК «Мясопотам» (Красноярский край) по товарному чеку от 12 июня 2023 года без ветеринарных справок. Документы на мясо птицы были оформлены только 16 июня, - говорится в сообщении.

Кроме того, выяснилось, что предприниматель с 1 по 20 июня списал более 30 тонн продукции. Однако данных о подтверждении утилизации в специальной системе указано не было.

Как ранее рассказывала КП-Иркутск, о массовом отравлении шаурмой в Братске стало известно 14 июня. Пострадали 103 человека. Из них 46 – госпитализированы. Братчане жаловались на озноб, боль в желудке, повышенную температуру. Случившимся заинтересовались следователи регионального СК. Суд приостановил деятельность кафе «Шаурму хочу» на неопределенный срок.

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