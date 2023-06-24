На Мальдивы за 7000: почему отдыхать на море дешевле, чем на Байкале - ответ гида и полезные советы

В отпуск Денис отправился вместе с любимой девушкой в середине мая. Фото: из личного архива героя публикации

Мальдивы – тропический рай, где пляжный сезон длится круглый год, где безмятежная синева неба отражается в кристально чистых водах Индийского океана. Многие уверены: это рай для богачей.

- А мне на Байкал летом на недельку вырваться хватило бы с такой-то скромной зарплатой-то… - рассуждают так.

И как же ошибаются! 29-летний иркутянин Денис Кузнецов недавно вернулся с Мальдив. И уверяет: отдохнуть там… дешевле, чем на Байкале!

На Мальдивы за 7000 рублей

Мужчина вот уже пять лет работает гидом – устраивает индивидуальные туры для путешественников на Байкал и в Монголию. Сам же за новыми впечатлениями и эмоциями предпочитает ехать за границу. После пандемии Денис побывал в шестнадцати странах: это Турция, Грузия, Кипр, Албания, Греция и другие. А недавно список мест пополнили и Мальдивы.

Всю информацию о путешествии сибиряки искали самостоятельно. Фото: из личного архива героя публикации

- Никогда не было какого-то рьяного желания оказаться на Мальдивах, - признается иркутянин. – Просто выбирал, куда можно было бы отправиться в отпуск. Условия два: экзотическое место и бюджет. Не хочется платить бешенные деньги. Неожиданно обнаружил, что есть недорогие авиабилеты на острова. Я как-то слышал из передач о путешествиях, что на Мальдивах якобы можно отдохнуть с разным кошельком. Решил проверить.

В отпуск Денис отправился вместе с любимой девушкой в середине мая. Перелет с Иркутска до Москвы на человека составил 5500 рублей. Из столицы до островов билет стоил еще… 7700 рублей.

Всю информацию о въезде в государство, получении визы, размещении в отелях, маршрутах, работе транспорта и прочие детали путешествия сибиряки искали самостоятельно.

Проживание в отеле на двоих составило 50 долларов за сутки. Фото: из личного архива героя публикации

- Сначала мы прилетели на главный остров, а уже оттуда по воде перемещались по другим. Таким образом, за 9 дней нам удалось охватить три острова, - рассказывает Денис. – Вообще сейчас там не сезон, идут дожди. Но перед тем как отправиться на отдых, я читал, что такая погода непостоянная. Так и получилось! Дожди шли только вечерами, изредка небольшие осадки накрапывали днем. Но в целом была довольно комфортная и теплая погода!

Стоимость отдыха тоже порадовала Дениса и его спутницу. Проживание в отеле на двоих составило 50 долларов за сутки (4100 рублей). В цену вошли вкусные завтраки и все необходимые удобства: ежедневная смена чистых полотенец и постельного белья большая душевая комната и туалет в номере, кондиционер, питьевая вода. Причем площадь номера - довольно большая. Как бонус – гостям выдавали бесплатное оборудование для подводного плавания.

Сибиряки отдыхали именно на локальных островах, где живут местные жители. Фото: из личного архива героя публикации

- Такой номер на острове Ольхон на Байкале обычно стоит от 12 тысяч рублей в несезонное время, - признается Денис. – Питание плюс-минус одинаковое. Горячие блюда в кафе и ресторанах у нас выходили примерно за 8 долларов (700 рублей). Также намного дешевле стоит проезд на государственных паромах, которые соединяют локальные острова, где живут местные жители. Проезд стоит от 100 до 600 рублей. И паромы преодолевают большие расстояния. На Байкале же рейсовый пассажирский транспорт, если не считать паромы, стоит от 1500-2000 рублей. А чтобы добраться по воде по озеру из одного пункта в другой, нужно выложить совсем не маленькую сумму. Порой она может достигать стоимость авиабилета. Например, стоимость рейса с Иркутска до Ольхона достигает 4500 тыс. рублей.

Но тут стоит сделать оговорку. Сибиряки отдыхали именно на локальных островах, где живут местные жители. Здесь построены отели и гостиницы разного уровня: от эконом-класса до люкса. На островах-резортах, где и находятся дорогие и фешенебельные курорты, все значительно дороже. Стоимость отдыха в отеле уровня 4-5 звезд на двоих длительностью десять дней выйдет около 300 тысяч рублей.

Почему за границей дешевле, чем на Байкале?

За девять дней, что сибиряки провели на островах Индийского океана, отдали на двоих около ста тысяч рублей. Действительно бюджетно! Молодые люди успели позагорать на пляжах, изучить окрестности островов, увидеть морских животных и погрузиться с аквалангом. Примерно в такую же сумму туристам и жителям области обходится недельный отдых на Байкале.

Молодые люди успели позагорать на пляжах, изучить окрестности островов, увидеть морских животных и погрузиться с аквалангом. Фото: из личного архива героя публикации

- Только различается уровень сервиса, - замечает Денис. – Я в основном работаю с индивидуальными туристами, которые готовы платить немалые деньги за отдых у нас в регионе. Но они понимают, что нынешний сервис не соответствует заявленному уровню, а дорогого сервиса здесь нет. Те, кто предпочитает отдыхать более бюджетно, вовсе готовы брать палатку и велосипед и организовывать свой отдых самостоятельно. Ибо дорого! Поэтому многие и стремятся отдыхать за границей!

За девять дней, что сибиряки провели на островах Индийского океана, отдали на двоих около ста тысяч рублей. Фото: из личного архива героя публикации

Почему отдых на Байкале все же выходит в копеечку?

Денис видит в этом несколько причин.

- На мой взгляд, все дело в том, что за рубежом поток туристов гораздо больше, чем здесь. Поэтому у владельцев отелей и тех, кто связан с туристической деятельностью, нет большого желания заработать. Они готовы работать даже за небольшие деньги. В то время как наши гостиницы и отели хотят получить максимальную прибыль сразу много, - рассуждает Денис. – Также за рубежом впечатляет услужливость, отношение к клиентам, готовность выполнить какие-то просьбы. А у нас многие относятся к гостям потребительски. Особенно в сезон. Мол, туристы ведь и так едут…

Однако способы сэкономить на отдыхе на самом глубоком озере мира все-таки есть. Денис дает несколько советов путешественникам, которые собираются приехать на Байкал впервые.

- Выбирайте правильный сезон. Лучше не ехать в самый пик приезда туристов. Самыми топовыми месяцами летом считаются июль и август. Но, например, в июне и сентябре тоже очень комфортно и красиво! В июле и августе самые высокие цены на проживание, очереди на паромы, слишком большие толпы на популярных достопримечательностях, - советует Денис. - Также и зимой. Не обязательно ехать с середины февраля как советуют в интернете. Лучше наоборот - поехать в конце января - начале февраля, пока очень хрупкие зимние достопримечательности еще не пострадали от массовых туристов, а расходы на проживание и прочее стоят значительно дешевле!

А еще нужно обязательно учитывать масштабы, и не задерживаться на одном месте. Как рассказывает Денис, большая ошибка, которую совершают туристы – это забронировать отель в Листвянке, так он ближе всего находится к Иркутску и думать о том, что вы оттуда будете везде ездить. Внимательно изучайте карту и узнавайте о местах, которые хотите посетить!

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