Нелетная погода: рейсы из Питера, Москвы и Новосибирска приземлились вместо Иркутска в Улан-Удэ

Рейсы вынуждены были приземлиться в Улан-Удэ вместо Иркутска. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Нелетная погода нависла над Иркутском. Так, рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска прибыли в столицу Приангарья с большой задержкой. Виной всему непогода, а точнее туман. Все рейсы вынуждены были приземлиться в Улан-Удэ.

- Видел ваши сообщения по поводу задержки рейсов в Иркутск из Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска, - говорит в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Все ответственные службы, включая ГУ МЧС России по Иркутской области, а также ГУ МЧС России по Республике Бурятия отработали в тесном взаимодействии. На самом деле, в это время года, а потом и осенью, подобные ситуации не будут большой редкостью. Алгоритм действий на такие случаи отработан, поэтому не стоит беспокоиться.

Из северной столицы в Иркутск летели 150 человек. Борт должен был совершить посадку в 02:50. Но по факту прибыл практически в 11 часов. А из Новосибирска 143 пассажира должны были приземлиться в столице Приангарья в 03:10. Задержка составила порядка восьми часов. В 11:30 люди прибыли в Иркутск. Из Москвы летели 173 человека. В 7:20 он должен был совершить посадку в Иркутске. Из-за отправки на запасной аэродром борт прибыл по месту назначения почти в полдень.

Синоптики в это время прогнозируют на весь вечер 25 июня ливень. Не удивительно, что утром 26 июня вновь над городом нависнет туман. На столбиках ртутного термометра сибиряки увидят к вечеру 25 июня до +15...+20, а ночью похолодает до +11...+14. Осадки же уйдут из столицы Приангарья только к обеду 26 июня.