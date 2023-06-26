Что произошло в Иркутске в ночь на 26 июня 2023 года: последние новости Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Уже полмесяца в Иркутске разыскивают полуторагодовалую Кристину Докучаеву. Девочка пропала еще 9 июня. Она с мамой и ее компанией была на берегу реки Ушаковка. В какой-то момент взрослые заметили, что ребенка нет. Тогда мама малышки обратилась в полицию.

Прокуратура Иркутской области будет устанавливать обстоятельства и причины пожара в Усть-Илимске. В ночь на 25 июня там произошел крупный пожар - загорелся магазин. Сигнал о пожаре поступил в 00:31, а потушить его смогли только в 05:05. Огонь уничтожил полностью все здание. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Усть-Куте завершились поиски 16-летней девушки. Она ушла из дома еще ранним утром 16 июня, пообещав родным скоро вернуться, ведь собиралась просто расклеить листовки. Однако домой она так и не пришла, а телефон и вовсе был выключен, девушка никак не выходила на связь. Рассказываем, что известно на сегодняшний день.