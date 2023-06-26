В Иркутске прошел шахматный турнир «Территория будущего»

Фото: пресс-служба ИНК.

В Иркутске состоялся II Межрегиональный шахматный турнир на призы Иркутской нефтяной компании «Территория будущего». В течение двух дней более 200 спортсменов из Иркутской области, Красноярского края, Бурятии и Якутии соревновались в этом интеллектуальном спорте.

В первый день соревнований сборные команды четырех регионов соревновались между собой. В итоге победителями стали шахматисты из Красноярского края. Второе место заняла иркутская команда, на третьем - спортсмены из Якутии.

Фото: пресс-служба ИНК.

Все игры можно было посмотреть в прямом эфире на шахматном YouTube-канале Crestbook шахматы. Более того, во время трансляции среди зрителей прошел конкурс, главным призом которого стала полностью оплаченная экскурсия на Иркутский завод полимеров, в настоящий момент строящийся в Усть-Куте. Победителем стал житель Владимира. В это же время на базе Иркутского завода полимеров тоже шли шахматные турниры среди сотрудников компании и шахматистов Усть-Кутского района. Играли и юные спортсмены - в соревнованиях в Усть-Куте участвовали около 30 детей, 1-е место - у Шалахина Матвея, серебро взял Макаренко Игорь, а бронзу - Былков Иван.

Участников приветствовал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев:

- Прекрасно, что турнир «Территория будущего» объединяет комплекс соревнований, направленных на развитие шахмат в Прибайкалье. Здесь запланирована и детская программа, включающая сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером. Для начинающих шахматистов - это неоценимый опыт и возможность для дальнейшего роста. Хочу поблагодарить руководство Иркутской нефтяной компании не только за организацию и проведение шахматного турнира, но и за помощь, которую ИНК постоянно оказывает Иркутской области в развитии физической культуры и спорта. Желаю спортсменам честной борьбы и заслуженных побед!

Фото: пресс-служба ИНК.

- Турнир прошел на высочайшем уровне, нам все очень понравилось, - поделилась впечатлениями Раиса Жамбалова, сборная Бурятии. - Было полезно пообщаться с гроссмейстерами, встретиться за доской. Даже находиться в одном зале с такими профессионалами - это уже опыт, потрясающая энергетика.

- В шахматах важно быть преданным игре, любить и заниматься ими, а не просто сели поиграли. Это еще и подготовка к партии, разбор, анализ ошибок, возможностей, которые были. Это очень интересно, это захватывает, за это и любят шахматы, - считает Роман Ганжуров, тренер сборной Якутии. - Турнир «Территория будущего» очень представительный, состав хороший. Команды Красноярского края и Иркутской области имеют гроссмейстеров в своем составе. У нас таких званий пока нет, но мы к этому идем.

Фото: пресс-служба ИНК.

Второй день соревнований был корпоративным. Соревновались сборные команды ООО «ИНК», АО «СУЭК», Байкальский банк ПАО Сбербанк, ПАО «Мирнинский ГОК АК «Алроса». Юные шахматисты смогли попробовать свои силы в сеансе одновременной игры с международным гроссмейстером Дмитрием Хегаем, который выступал в составе Красноярской команды. Четырнадцатилетний Дмитрий Кошкарев смог выиграть у Дмитрия Хегая. А 9-летняя Виктория Дюжая сыграла с ним в ничью.

- Турнир собрал очень сильный состав, и это, безусловно, очень хороший опыт для игроков, в том числе для детей, которые принимали участие в сеансе одновременной игры, - считает Дмитрий Хегай. - Потом они могут разобрать с тренером партии, посмотреть ошибки, сделать выводы.

Фото: пресс-служба ИНК.

Генеральный директор ИНК Яков Гинзбург также принял участие в турнире в составе команды Иркутской области.

- Турнир «Территория будущего» напрямую связан с Усть-Кутом - нашей территорией присутствия. Компания развивается и растет, как и наши социальные инициативы, - обратился к участникам Яков Гинзбург. - В Усть-Куте мы реализуем крупнейшие инвестиционные проекты. Одновременно с развитием промышленности стараемся улучшить город, создать необходимые условия, чтобы высококлассные специалисты приезжали в гости, работать и жить, чтобы молодежь гордилась своим городом и хотела именно с Усть-Кутом связать свою дальнейшую жизнь и карьеру. Компания развивает разные виды спорта, мы всегда готовы поддержать стремление к здоровому образу жизни. Надеюсь, наш шахматный турнир в будущем привлечет еще больше спортсменов из других регионов.